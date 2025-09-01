IMD Uttarakhand alert Scientists Issue September Warning Schools Shut in Dehradun Today उत्तराखंड पर बड़ा संकट, मौसम वैज्ञानिकों की सितंबर में भी चेतावनी, आज दून में स्कूल बंद, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड पर बड़ा संकट, मौसम वैज्ञानिकों की सितंबर में भी चेतावनी, आज दून में स्कूल बंद

IMD Uttarakhand Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेताया है कि देश के विभिन्न हिस्सों को सितंबर का महीना भी बारिश से राहत देने वाला नहीं , उत्तराखंड में भूस्खलन और बाढ़ आने की संभावना है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 07:18 AM
IMD Uttarakhand Alert: सितंबर की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अनुमान जताया है कि इस बार सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। पहले ही मानसून की तबाही से देश के अलग-अलग इलाकों में आपदाएं आ चुकी हैं, ऐसे में नई चेतावनी ने चिंता और बढ़ा दी है।

आईएमडी के मुताबिक, सितंबर में औसतन 167.9 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार यह दीर्घकालिक औसत से करीब 109% तक ज्यादा रहने का अनुमान है। यानी अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। हालांकि पूर्वोत्तर, पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है।

मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने चेतावनी दी है कि सितंबर में उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने का खतरा है। इसके अलावा दिल्ली, दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी सामान्य जीवन प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से कई नदियां निकलती हैं, और जब वे उफान पर होंगी तो निचले इलाकों के शहर-कस्बे भी प्रभावित होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान है।

पश्चिमी विक्षोभों की वजह से मानसून इस बार ज्यादा सक्रिय रहा। अगस्त में दक्षिण भारत में 250.6 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 31% अधिक है। यह 2001 के बाद अगस्त महीने की तीसरी सबसे ज्यादा और 1901 के बाद आठवीं सबसे ज्यादा बारिश है।

देहरादून में रेड अलर्ट, सभी स्कूल बंद

उत्तराखंड में सोमवार को देहरादून, पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे यात्रा से बचें और नदियों-गदेरों के पास न जाएं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

