बर्फबारी के बीच उत्तराखंड में मौसम डराएगा! बिजली चमकने और ओलावृष्टि का अलर्ट, आज स्कूलों में छुट्टी
पहाड़ों में बर्फबारी के बीच उत्तराखंड में आज से 1 फरवरी तक मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने बिजली चमकने और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।
उत्तराखंड में 27 जनवरी यानी से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश भर में बारिश के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए देहरादून में 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। देहरादून में बारिश के साथ बिजली चमकने और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है।
27 जनवरी को राज्य के जनपदों के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ सकती है। इसी तरह 1 फरवरी तक कई जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश और 2500 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है। वहीं गढ़वाल मंडल के जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है।
इन जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 1 फरवरी को राज्य के कुछ जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
तापमान में उतार-चढ़ाव
मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अगले एक-दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। सप्ताह के दौरान राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कहीं-कहीं हल्का से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। वहीं पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की भी संभावना जताई गई है।
स्कूलों में छुट्टी, पहाड़ों में भूस्खलन का खतरा
भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए राजधानी देहरादून में एहतियातन कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बारिश और बर्फबारी के दौरान उत्तराखंड के पहाड़ी और संवेदनशील क्षेत्रों में चट्टानें गिरने और भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, जिससे संपर्क मार्ग और राजमार्ग अवरुद्ध होने की आशंका है।
ओलावृष्टि और 50 की रफ्तार से हवाएं चलेंगी
ओलावृष्टि और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। ओलावृष्टि से बागवानी, कृषि और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। खुले स्थानों पर मौजूद लोगों और मवेशियों को चोट लग सकती है, जबकि खुले में खड़े वाहनों को भी नुकसान हो सकता है।
