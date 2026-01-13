कोरी ठंड और घुप कोहरे के बीच उत्तराखंड में IMD की गुड न्यूज, इस दिन से बारिश-बर्फबारी

संक्षेप: उत्तराखंड में कोरी ठंड और घुप कोहरे के अलर्ट के बीच आईएमडी ने गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी कब से शुरू होने वाली है।

IMD Weather Updates: उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में कोल्ड डे (शीत दिवस) की स्थिति रहने की संभावना जताई है। इन जिलों में दिन में धूप न निकलने से ठिठुरन बनी रह सकती है।

राज्य के छह जिलों के मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उधर, प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने 17 और 18 जनवरी को राज्य के तीन पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।

आज और कल घने कोहरे के आसार मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के साथ-साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है।