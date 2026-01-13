कोरी ठंड और घुप कोहरे के बीच उत्तराखंड में IMD की गुड न्यूज, इस दिन से बारिश-बर्फबारी
उत्तराखंड में कोरी ठंड और घुप कोहरे के अलर्ट के बीच आईएमडी ने गुड न्यूज दी है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमालयी राज्य उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी कब से शुरू होने वाली है।
IMD Weather Updates: उत्तराखंड में सूखी ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिलों में कोल्ड डे (शीत दिवस) की स्थिति रहने की संभावना जताई है। इन जिलों में दिन में धूप न निकलने से ठिठुरन बनी रह सकती है।
राज्य के छह जिलों के मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उधर, प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने 17 और 18 जनवरी को राज्य के तीन पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है।
आज और कल घने कोहरे के आसार
मौसम निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के साथ-साथ नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने की चेतावनी दी गई है, जिससे तापमान में गिरावट की संभावना है।
दून में रात का पारा पांच डिग्री से नीचे पहुंचा
राजधानी देहरादून में रात की सर्दी बढ़ गई है। यहां न्यूनतम तापमान गिरकर 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से एक डिग्री कम है। वहीं धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री रहा। पंतनगर में अधिकतम तापमान गिरकर 16.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, जो सामान्य से दो डिग्री कम है। वहीं, मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। यानी फिलहाल पहाड़ों में दिन गर्म और मैदानों में दिन ठंडे महसूस किए जा रहे हैं।
