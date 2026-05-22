भीषण गर्मी के बीच अचानक बदला उत्तराखंड का मौसम, IMD ने दिया बारिश व आंधी-तूफान का अलर्ट; जानें अगले तीन दिन का हाल
देहरादून में शनिवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही कुछ इलाकों में गरज वाले बादल बनने की भी संभावना है। इस दौरान शनिवार को देहरादून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।
उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। इस दौरान भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को प्रदेश के कई पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी-तूफान आने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि इन इलाकों में बिजली कड़कने के साथ आंधी-तूफान आने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।
इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या आंधी-तूफान आने की संभावना है। बाकी पहाड़ी जिलों के कुछ अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि IMD ने मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान लगाया है।
विभाग की मानें तो मौसम में होने वाले इस बदलाव की वजह से उत्तराखंड में अगले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, वहीं अगले 2 से 3 दिनों में इसमें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है।
मैदानी इलाकों में सामान्य से ऊपर रहा अधिकतम तापमान
बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर या काफी ऊपर रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर या काफी ऊपर दर्ज किया गया। शुक्रवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस हरिद्वार के रुड़की में दर्ज किया गया, और सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस नैनीताल के मुक्तेश्वर में दर्ज किया गया।
अगले तीन दिन के लिए प्रदेश के मौसम का पूर्वानुमान
23 मई (शनिवार) को प्रदेश के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने व गरज-चमक के साथ बारिश या बर्फबारी होनेकी संभावना है। इस दौरान उक्त जिलों के 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा राज्य के शेष पर्वतीय जनपदों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि राज्य के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
24 मई (रविवार) को प्रदेश के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा व गर्जन होने की संभावना है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
25 मई (सोमवार) को उत्तराखंड राज्य के देहरादून , टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश व गर्जन होने की संभावना है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
कैसा रहेगा राजधानी का मौसम
देहरादून में शनिवार को मौसम मुख्य रूप से साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही कुछ इलाकों में गरज वाले बादल बनने की भी संभावना है। इस दौरान शनिवार को देहरादून में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 39 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि पंतनगर में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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