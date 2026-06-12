आज संभलकर रहें! देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश, ओले और बिजली गिरने की चेतावनी
मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत सात जिलों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। बारिश, ओले और कई स्थानों पर बिजली गिरने का अलर्ट है। देर रात 1 बजे फोन पर मौसम विभाग का अलर्ट भी आया।
Uttarakhand Weather Alert Today: उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। देहरादून समेत राज्य के कई जिलों के लिए बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। देर रात 1 बजे लोगों के मोबाइल पर चेतावनी संदेश ने भी मौसम की गंभीरता का एहसास करा दिया है। इससे पहले गुरुवार शाम और देर रात कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश हुई है।
सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, शुक्रवार को राज्य के सात जिलों में मौसम का भारी अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की आशंका है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
देर रात 1 बजे फोन पर मौसम विभाग का अलर्ट
मौसम विभाग ने शुक्रवार को रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच गुरुवार को रात करीब 1 बजे लोगों के फोन पर मौसम विभाग का अलर्ट आया। इससे एक बार को लोग चौंक गए। उधर, देर रात देहरादून के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है।
सुबह बारिश से आराम, दिनभर गर्मी से परेशान
देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम पल-पल रंग बदल रहा है। गुरुवार को राजधानी देहरादून में सुबह-सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह करीब आठ बजे तेज आंधी के साथ आई झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी। आंधी के चलते अंधेरा छा गया। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी और दिन चढ़ने के साथ ही खिली तेज धूप ने लोगों को फिर से परेशान कर दिया। इसके बाद शाम को फिर मौसम ने राहत दी।
मसूरी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना
मसूरी। मसूरी में देर शाम को बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। गुरुवार की सुबह शहर में सुबह के समय भी हल्की बारिश हुई। दोपहर 12:00 बजे बाद चटक धूप खिल गई। शाम को फिर से राहत मिली।
बारिश से 3.8 डिग्री तक गिरा दून का पारा
देहरादून। पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी से गुरुवार को लोगों को राहत मिली। प्रदेशभर में बारिश के चलते कई जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस था, जो गुरुवार को लुढ़ककर 33.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। महज 24 घंटे के भीतर पारे में 3.8 डिग्री की गिरावट देखी गई। पंतनगर में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री रहा।
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