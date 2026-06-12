Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज संभलकर रहें! देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश, ओले और बिजली गिरने की चेतावनी

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

मौसम विभाग ने आज देहरादून समेत सात जिलों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। बारिश, ओले और कई स्थानों पर बिजली गिरने का अलर्ट है। देर रात 1 बजे फोन पर मौसम विभाग का अलर्ट भी आया।

आज संभलकर रहें! देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश, ओले और बिजली गिरने की चेतावनी

Uttarakhand Weather Alert Today: उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। देहरादून समेत राज्य के कई जिलों के लिए बारिश, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। देर रात 1 बजे लोगों के मोबाइल पर चेतावनी संदेश ने भी मौसम की गंभीरता का एहसास करा दिया है। इससे पहले गुरुवार शाम और देर रात कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश हुई है।

सात जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, शुक्रवार को राज्य के सात जिलों में मौसम का भारी अलर्ट है। देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने, ओलावृष्टि और बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की आशंका है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:चमोली हादसे में मां ने खोया बेटा, 4 घरों में मातम; 'देवदूतों' ने 4 को बचाया

देर रात 1 बजे फोन पर मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच गुरुवार को रात करीब 1 बजे लोगों के फोन पर मौसम विभाग का अलर्ट आया। इससे एक बार को लोग चौंक गए। उधर, देर रात देहरादून के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है।

सुबह बारिश से आराम, दिनभर गर्मी से परेशान

देहरादून समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में मौसम पल-पल रंग बदल रहा है। गुरुवार को राजधानी देहरादून में सुबह-सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह करीब आठ बजे तेज आंधी के साथ आई झमाझम बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी। आंधी के चलते अंधेरा छा गया। हालांकि, यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकी और दिन चढ़ने के साथ ही खिली तेज धूप ने लोगों को फिर से परेशान कर दिया। इसके बाद शाम को फिर मौसम ने राहत दी।

ये भी पढ़ें:IMA पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगी राष्ट्रपति, 2 दिन दून में ट्रैफिक डायवर्ट

मसूरी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना

मसूरी। मसूरी में देर शाम को बारिश और तेज हवाओं से मौसम सुहावना हो गया। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। गुरुवार की सुबह शहर में सुबह के समय भी हल्की बारिश हुई। दोपहर 12:00 बजे बाद चटक धूप खिल गई। शाम को फिर से राहत मिली।

बारिश से 3.8 डिग्री तक गिरा दून का पारा

देहरादून। पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी से गुरुवार को लोगों को राहत मिली। प्रदेशभर में बारिश के चलते कई जगह तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस था, जो गुरुवार को लुढ़ककर 33.1 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। महज 24 घंटे के भीतर पारे में 3.8 डिग्री की गिरावट देखी गई। पंतनगर में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री रहा।

ये भी पढ़ें:आईएमए 93 साल बाद कल रचने जा रहा नया इतिहास, पहली बार बेटियां बनेंगी ‘योद्धा’
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand Weather Rain Alert Uttarakhand Dehradun News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।