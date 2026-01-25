भारी बर्फबारी से उत्तराखंड के पहाड़ बने 'बर्फिस्तान', हिमस्खलन का अलर्ट

संक्षेप: Avalanche Alert: भारी बर्फबारी के कारण उत्तराखंड के पहाड़ ‘बर्फिस्तान’ बन गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों तक कड़ाके की ठंड का अनुमान जताया है। दूसरी तरफ डीजीआरई ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है।

Avalanche Alert: उत्तराखंड में भारी बर्फबारी अब मुसीबत बन गई है। कई जगहों पर बर्फ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली लाइनें टूटने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वहीं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत कई राज्यों से भारी संख्या में आए पर्यटकों की भीड़ से कई जगह घंटों जाम लगा रहा। चकराता में पर्यटक कड़ाके की ठंड में आठ घंटे तक जाम से जूझते रहे। मसूरी-धनौल्टी मार्ग पर लोगों को 10 किमी तक पैदल चलना पड़ा। मौसम विभाग ने आगामी पांच दिनों में ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। डीजीआरई विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बर्फबारी होते ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। वीकेंड के साथ 26 जनवरी की छुट्टी होने से पर्यटकों की संख्या उम्मीद से ज्यादा रही। इससे उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की सड़कें जाम हो गईं। चकराता-कालसी मोटर मार्ग पर शनिवार को आठ घंटे से ज्यादा लंबा जाम लगा रहा। सैकड़ों पर्यटकों को कड़ाके की ठंड में पैदल सफर करना पड़ा। मसूरी में पर्यटकों की संख्या अचानक आई बढ़ोतरी के साथ लाल टिब्बा और धनोल्टी मार्ग पर शनिवार सुबह से जाम लगा रहा। यही हाल चोपता और दुगलविट्टा का है।

हिमस्खलन की चेतावनी चंडीगढ़ स्थित रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (DGRE) ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमस्खलन को लेकर अलर्ट जारी किया है। DGRE के अनुसार हालिया बर्फबारी और मौसम में उतार-चढ़ाव के चलते राज्य के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ की परत अस्थिर बनी हुई है, जिससे हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। चेतावनी खास तौर पर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के ऊपरी इलाकों के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने प्रशासन, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।

सैकड़ों गांव अंधेरे में पौड़ी, उत्तरकाशी और टिहरी के ग्रामीण इलाकों में बिजली लाइनों को भी क्षति पहुंची है। टिहरी जिले के अधिकांश हिस्सों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में भी लोगों को अंधेरे में रात काटनी पड़ी। कई इलाकों में शनिवार देर शाम तक बिजली सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई थी। चकराता में भी सौ से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति ठप है।

सड़कें बंद चमोली में पांच मुख्य संपर्क मार्ग और उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बंद पड़ा है। लंबगांव-उत्तरकाशी मार्ग चौरंगीखाल में बाधित होने से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई रुक गई है। चमोली के आपदा प्रबंधन अधिकारी एनके जोशी ने बताया कि बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। चकराता से त्यूणी, मसूरी मार्ग दूसरे दिन शनिवार को भी बंद रहा। कालसी से चकराता तक भी लंबा जाम लगा रहा। उधर, हल्द्वानी-नैनीताल और भवाली रोड पर दिनभर ट्रैफिक रेंगता रहा। नैनीताल, भवाली, मुक्तेश्वर, खैरना, गरमपानी में भी दिनभर जाम लगा रहा।