IMA Passing Out Parade: आईएमए 93 साल बाद कल रचने जा रहा नया इतिहास, पहली बार बेटियां बनेंगी ‘योद्धा’
IMA Passing Out Parade: आईएमए 93 साल के गौरवशाली इतिहास के बाद कल नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। पहली बार बेटियां योद्धा बनकर अफसर के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी।
IMA Passing Out Parade: भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) से शनिवार को पास आउट होकर 481 युवा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। इस दौरान पहली बार महिला कैडेट भी पास आउट होंगी। 16 मित्र देशों के 34 आफिसर कैडेट भी प्रशिक्षण पूरा कर अपने देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे। कुल 515 कैडेट अकादमी के ड्रिल स्क्वायर पर परेड करते दिखाई देंगे। परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु लेंगी। 93 साल पुराने आईएमए में यह पासिंग आउट परेड ऐतिहासिक होने जा रही है। पहली बार महिला कैडेट पुरुष कैडेटों के साथ कदमताल करती नजर आएंगी।
अगस्त 2022 में एनडीए में महिला कैडेटों के पहले बैच ने प्रवेश लिया था। तीन साल प्रशिक्षण के बाद मई 2025 में महिला कैडेट स्नातक हुईं, जिनमें से नौ ने सेना में सेवा का विकल्प चुना। ये नौ महिला कैडेट शनिवार को पास आउट हो जाएंगी।इस बार 481 भारतीय कैडेट सेना की शाखाओं में जिम्मेदारी संभालेंगे।
93 साल के इतिहास में 13 जून गौरव का दिन
आईएमए के 93 साल के गौरवशाली इतिहास में 13 जून को एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। इस दिन होने वाली पासिंग आउट परेड में पहली बार नौ महिला कैडेट पास आउट होकर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल होंगी। यह क्षण न केवल अकादमी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा। 1932 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक आईएमए से केवल पुरुष कैडेट ही सैन्य अधिकारी बनकर निकलते रहे हैं। अब यहां से महिलाएं सीधे स्थाई कमीशन प्राप्त कर सेना की मुख्यधारा में मोर्चा संभालेंगी।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अगस्त 2022 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के पहले बैच में महिला कैडेटों ने प्रवेश लिया था। तीन साल के कड़े सैन्य और अकादमिक प्रशिक्षण के बाद मई 2025 में इन कैडेटों ने अपना स्नातक पूरा किया। इनमें से नौ महिला कैडेटों ने भारतीय थल सेना में सेवा देने का विकल्प चुना और आगे के प्रशिक्षण के लिए पिछले साल देहरादून स्थित आईएमए पहुंची। पुरुष कैडेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रणनीति, हथियार संचालन और शारीरिक दक्षता का एक साल का कठोर प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब ये 13 जून को देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
सेना में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास पुराना
सेना में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास पुराना है, लेकिन आईएमए से उनका पास आउट होना एक युगांतरकारी बदलाव है। इससे पहले तक महिलाएं मुख्य रूप से चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए), सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) या मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के जरिए सेना का हिस्सा बनती रही हैं। शुरुआत में महिलाओं को ओटीए के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) मिलता था। हालांकि बाद में स्थाई कमीशन के रास्ते खुले। एनडीए के जरिए सीधे आईएमए से स्थाई कमीशन पाना भारतीय सेना में लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर है।
आरआईएमसी भी बालिका कैडेट कर रहा तैयार
आईएमए ही नहीं, बल्कि देहरादून स्थित राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) में भी बालिका कैडेट अब अपना पसीना बहा रही हैं। आरआईएमसी में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी मिलने के बाद बालिकाओं का प्रशिक्षण जोरों पर है। जल्द ही यहां से भी छात्राओं का पहला बैच पास आउट होकर एनडीए की परीक्षा पास करेगा और सेना में उच्च पदों पर आसीन होने का अपना सपना पूरा करेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।