आज देश की सेना को मिलेंगे 491 जांबाज लेफ्टिनेंट, आर्मी चीफ लेंगे सलामी
दून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) में शनिवार को पासिंग आउट परेड (पीओपी) के बाद 491 जेंटलमैन कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में शामिल होंगे, जिसकी सलामी थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी लेंगे, जिसमें 14 मित्र राष्ट्रों के 34 विदेशी कैडेट भी पासआउट होंगे।
देश सेवा और राष्ट्र रक्षा के अटूट संकल्प के साथ,दून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) एक बार फिर शौर्य और समर्पण के ऐतिहासिक अध्याय का साक्षी बनने जा रही है। यहां से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 525 जांबाज जेंटलमैन कैडेट शनिवार को पासिंग आउट परेड (पीओपी) में कदमताल करेंगे। इनमें से 491 कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट भारतीय सेना में कमीशन होंगे।
आईएमए में पीओपी के रिव्यूइंग अफसर के रूप में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहेंगे। वह चेटवुड हॉल के सामने ड्रिल स्क्वायर पर कदमताल करते भावी अफसरों की परेड की सलामी लेंगे। जनरल द्विवेदी अपने संबोधन से जहां इन जांबाजों के जोश को बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं राष्ट्र सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को लेकर सीख भी देंगे। इस बार पीओपी के दौरान 14 मित्र राष्ट्रों के 34 विदेशी कैडेट भी पासआउट होंगे।
ये सभी अपने देशों की सेना में शामिल होंगे। उधर, अपने बच्चों का सपना साकार होते हुए देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से उनके परिजन समारोह में पहुंचेंगे। लाडलों के कंधों पर सितारे सजाकर परिजन उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करेंगे। पीओपी के चलते सुबह छह से दोपहर 12:30 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा।
