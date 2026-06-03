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खुद को कृष्ण अवतार बताने वाला IITian बाबा, कॉलेज के दिनों में भी कई युवतियों को फंसाया

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुड़की
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खुद को कृष्ण अवतार बताने वाले आईआईटियन बाबा अभिषेक मिश्रा पर नया खुलासा हुआ है। आईआईटी रुड़की में पढ़ाई के दौरान भी इसका सहपाठियों पर प्रभाव था। वहां भी युवतियों को अपने जाल में फंसा चुका है।

खुद को कृष्ण अवतार बताने वाला IITian बाबा, कॉलेज के दिनों में भी कई युवतियों को फंसाया

IITian Baba Abhikesh Mishra: उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऑनलाइन गीता ज्ञान प्रवचन देने वाले आईआईटियन बाबा उर्फ अभिषेक मिश्रा को अरेस्ट कर लिया गया है। यह खुद को कृष्ण अवतार बताता था और युवतियों के साथ गलत काम करता था। ऑनलाइन प्रवचन लेने वाली युवतियां यहाँ आश्रम में भी आकर कीर्तन मंडली में प्रतिभाग करती थीं। बाबा इन युवतियों की अश्लील वीडियो भी शूट कराता था। मथुरा पुलिस जल्द उत्तराखंड के रुड़की आ सकती है। इसके बारे में पता लगा है कि यह कॉलेज के दिनों में भी महिला सहपाठियों को अपने जाल में फंसा चुका है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ की पीड़िता को रात में दूध में नशीला पदार्थ दिया गया। सुबह आंख खुली तो रेप का पता चला। पीड़िता अपने घर लौटी तब उसने मुकदमा कराया। जब पुलिस ने यहां छापा मारा तो बाबा के आश्रम 2 और लड़कियां मिली, जो नशे की आदी पाई गई। यह आईआईटी रुड़की का छात्र रह चुका है। आरोपी पर आध्यात्मिक गुरु बनकर युवतियों का यौन शोषण करने और उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का संगीन आरोप है।

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आरोपी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

ओडिशा निवासी अभिषेक मिश्रा को सोमवार को गिरफ्तार करने के बाद मथुरा पुलिस उसके बैंक खातों, सोशल मीडिया नेटवर्क और डिजिटल दस्तावेजों की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र भी अपने स्तर पर आरोपी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं।

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रुड़की में भी एक युवती ने कराई शिकायत

सूत्रों की मानें तो कुछ और लोगों से भी इस संबंध में पूछताछ की जा सकती है। आरोपी अभिषेक मिश्रा के खिलाफ पूर्व में रुड़की में भी एक युवती की ओर से शिकायत की बात सामने आई थी। इसमें क्या कार्रवाई हुई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। एसएसपी देहात शेखर चन्द्र सुयाल ने बताया कि इस संबंध में मथुरा पुलिस ने संपर्क किया है। मथुरा पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा।

सहपाठियों के बीच खास प्रभाव

पुलिस की जांच में सामने आया है कि अभिषेक अपने सहपाठियों के बीच प्रभावशाली था। उसकी कला को देखकर युवा और युवतियां आसानी से उसकी बातों में आ जाते थे। फायदा उठाकर उसने खुद को आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित कर युवतियों को अपने प्रभाव में लेकर उनका शारीरिक, मानसिक शोषण करना शुरू कर दिया।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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