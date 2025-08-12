IIT Roorkee website hacked data of thousands of students leaked आईआईटी रुड़की की वेबसाइट हैक, हजारों छात्रों का डाटा लीक, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
आईआईटी रुड़की की वेबसाइट हैक, हजारों छात्रों का डाटा लीक

देश का जाना माना संस्थान आईआईटी रुड़की की वेबसाइट को साइबर अपराधियों ने अपना निशाना बनाया है। यहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों का डाटा एक प्राइवेट वेबसाइट पर सार्वजनिक हो गया।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, महेश्वर सिंह। रुड़कीTue, 12 Aug 2025 06:34 AM
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की में हजारों छात्रों का डाटा एक निजी वेबसाइट पर सार्वजनिक हो गया है। इस वेबसाइट पर संस्थान से जारी आठ अंकों का रोल नंबर दर्ज करने पर छात्रों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।

हजारों छात्रों के डेटा हैक

आईआईटी की एक वेबसाइट पर हजारों छात्रों, खासकर पूर्व छात्रों का डाटा उपलब्ध है। इसमें छात्रों का बैच, विभाग, हॉस्टल, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, परिवार के सदस्यों की जानकारी और आय जैसे विवरण भी शामिल हैं। कुछ दिन पहले साइबर अपराधियों ने वेबसाइट को हैक कर लिया। वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी सोनिका श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। छात्रों का डाटा सुरक्षित कर लिया गया है। जरूरत पड़ी तो पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा।

उच्चस्तरीय जांच जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लीक हुए डाटा का उपयोग फिशिंग, पहचान की चोरी या अन्य अपराधों के लिए किया जा सकता है। संस्थान को इस वेबसाइट को तुरंत ब्लॉक कराने के साथ-साथ प्रभावित छात्रों को सतर्क करना चाहिए।

