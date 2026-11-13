IIT रुड़की में छात्र ने पंखे से लटककर जान दी, सुसाइड नोट में लिखा- जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहा था
आईआईटी रुड़की में बीटेक के एक छात्र ने कमरे में पंखे से लटककर जान दे दी। कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमें उसने लिखा है कि मैं जिंदगी एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। युवक गाजियाबाद का रहने वाला था।
महेश्वर सिंह, रुड़की
आईआईटी रुड़की में बीटेक द्वितीय वर्ष के 22 वर्षीय छात्र ने कथित रूप से आत्महत्या कर दी। छात्र का शव गोविंद भवन स्थित उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें छात्र ने जिंदगी का आनंद नहीं ले पाने की बात लिखी है।
युवक की पहचान आयुष राजोरिया के रूप में हुई है। वह गाजियाबाद का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद गाजियाबाद से उसके परिजन शुक्रवार सुबह रुड़की पहुंचे।
सुसाइड नोट में भाई को संदेश
पुलिस को मिले सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि वह अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहा था और इस वजह से परेशान था। उसने अपने भाई को अच्छे से पढ़ाई करने और परिवार का नाम रोशन करने की बात भी लिखी है। पुलिस फिलहाल पंचनामा की कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।
रुड़की कोतवाली के एसएचओ प्रदीप सिंह बिष्ट के मुताबिक, पुलिस को गुरुवार आधी रात के आसपास हॉस्टल के कमरे में एक छात्र के मृत मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा। विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
दोपहर 3 बजे दोस्तों से मिला था
एसएचओ के अनुसार, छात्र आखिरी बार गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे अपने दोस्तों से मिला था। इसके बाद वह हॉस्टल के कमरे में चला गया। रात करीब 11 बजे उसका एक दोस्त हालचाल जानने के लिए कमरे पर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
डिप्रेशन में था आयुष
पुलिस के मुताबिक, छात्र का एक साल से अधिक समय से विश्वविद्यालय के वेलनेस सेंटर में इलाज चल रहा था। वह डिप्रेशन से जूझ रहा था। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने किसी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, बल्कि डिप्रेशन का जिक्र किया है।
आईआईटी रुड़की का बयान
आईआईटी रुड़की की तरफ से मामले में बयान भी आया है। संस्थान की तरफ से बताया गया कि उन्हें यह बताते हुए गहरा दुख हो रहा है कि गणित विभाग के गणित एवं कंप्यूटिंग (बीएस-एमएस) कार्यक्रम के द्वितीय वर्ष के छात्र आयुष राजोरिया का असामयिक निधन हो गया है। संस्थान इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करता है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करता है।
घटना से जुड़ी परिस्थितियों की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। संस्थान जांच में संबंधित अधिकारियों को पूरा सहयोग दे रहा है। साथ ही, परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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