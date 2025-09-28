IFS Officer Sanjiv Chaturvedi Case Unique Record 15th Judge Steps Aside two from supreme court and three from high court SC के 2 और HC से 3; IFS संजीव चतुर्वेदी केस में अनोखा रिकॉर्ड, 15वें जज भी सुनवाई से अलग, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
आईएएफएस संजीव चतुर्वेदी केस में अनोखा रिकॉर्ड बन रहा है। केस से अब 15वें जज ने भी खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। इसमें सु्प्रीम कोर्ट से 2 और हाई कोर्ट के तीन जज शामिल हैं।

Gaurav Kala एएनआई, नैनीतालSun, 28 Sep 2025 10:13 AM
उत्तराखंड कैडर के आईएफ़एस अधिकारी और व्हिसल ब्लोअर संजीव चतुर्वेदी के मामलों में न्यायिक इतिहास की अनोखी स्थिति बन गई है। अब तक कुल 15 जज उनके मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। ताजा घटनाक्रम में उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस रवीन्द्र मैथानी ने 26 सितंबर को अवमानना याचिका की सुनवाई से हाथ खींच लिया।

यह याचिका चतुर्वेदी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (CAT) और उसकी रजिस्ट्री के खिलाफ दायर की थी, आरोप लगाते हुए कि उन्होंने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की अवहेलना की। जस्टिस मैथानी ने आदेश में केवल इतना कहा कि यह मामला ऐसी पीठ के सामने लगाया जाए, जिसमें वे सदस्य न हों; लेकिन किसी कारण का उल्लेख नहीं किया।

पहले कौन-कौन जज सुनवाई से अलग

यह पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड हाईकोर्ट के जजों ने चतुर्वेदी के मामलों से दूरी बनाई हो। इससे पहले मई 2023 में जस्टिस राकेश थपलियाल और फरवरी 2024 में जस्टिस मनोज तिवारी ने क्रमशः उनके मूल्यांकन रिपोर्ट और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़े मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इस तरह, हाईकोर्ट के भीतर ही अब तक तीन जज उनके मामलों को सुनने से इनकार कर चुके हैं।

साल 2025 फरवरी में CAT के सदस्य हरविंदर ओबेरॉय और बी आनंद ने सुनवाई से पीछे हटते हुए आदेश दिया था कि भविष्य में चतुर्वेदी के मामले उनके समक्ष सूचीबद्ध न किए जाएं। अप्रैल में नैनीताल की एसीजेएम (ACJM) नेहा कुशवाहा ने CAT जज मनीष गर्ग के खिलाफ चतुर्वेदी द्वारा दायर मानहानि मामले से खुद को अलग किया और ‘पारिवारिक रिश्तों’ का हवाला दिया।

SC के 2 और HC से 3 जज भी सुनवाई से अलग

पिछले वर्षों में भी यह सिलसिला जारी रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के दो जज—न्यायमूर्ति रणजन गोगोई (2013) और न्यायमूर्ति यूयू ललित (2016)—ने चतुर्वेदी की याचिकाओं की सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया था। इसके अलावा अलग-अलग समय पर हाईकोर्ट के तीन, निचली अदालतों के दो, और CAT के आठ जज—जिनमें इसके तत्कालीन चेयरमैन भी शामिल थे—खुद को चतुर्वेदी के मामलों से अलग कर चुके हैं।

केस क्या है

संजीव चतुर्वेदी कई सालों से अलग-अलग राज्यों और केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों को सामने लाते रहे हैं। इसी कारण उन्हें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ा है और लगातार कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं। कानून जानकारों का कहना है कि देश के न्यायिक इतिहास में यह अब तक का सबसे अनोखा मामला है, क्योंकि किसी एक अधिकारी से जुड़े मामलों में इतनी बड़ी संख्या में जजों ने आज तक खुद को सुनवाई से अलग नहीं किया।

