कुत्ते ने काटा तो मालिक पर होगी FIR, एक लाख रुपए का जुर्माना भी; देहरादून नगर निगम का फैसला

देहरादून नगर निगम क्षेत्र में यदि पालतू कुत्ते के भौंकने से पड़ोसी परेशान हो रहे हैं तो मालिक पर दो हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नगर निगम देहरादून ने अपने स्तर से तैयार की गई उपविधि में इस लापरवाही पर जुर्माने का प्रावधान किया है। जबकि आवारा कुत्तों को गोद लेने पर निशुल्क पंजीकरण और वैक्सीनेशन का भी प्रावधान किया गया है।

नगर निगम के सौ वार्डों में करीब पच्चीस से तीस हजार पालतू कुत्ते लोगों के घरों में पल रहे हैं। आवारा कुत्तों की संख्या पचास हजार से ज्यादा है। निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग अपने पालतू कुतों का पंजीकरण नहीं करवा रहे। सख्त कार्रवाई की चेतावनी और चालानी कार्रवाई के बावजूद बहुत कम रजिस्ट्रेशन इस साल हो पाए हैं। इसे लेकर लोग शिकायतें भी दर्ज कर रहे हैं। राजपुर में एक वरिष्ठ नागरिक महिला और बीते दिनों ऑटो चालक पर रॉटवीलर के हमले की घटना को गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त नमामी बंसल ने पशु चिकित्सा अनुभाग को निर्देश दिए थे कि निगम की ओर से तैयार की जा रही उपविधि के नियमों में सख्ती की जाए। वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल ने बताया कि उपविधि में पहली बार कुत्ते के भौंकने से यदि पड़ोसी को परेशानी होने की शिकायत प्राप्त हुई तो कुत्ते के मालिक पर दो हजार रुपये से लेकर अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। आवारा कुत्ते को गोद लेने पर पंजीकरण शुल्क (निर्धारित पांच सौ रुपये) में पूरी तरह छूट देने का प्रावधान किया गया है। वैक्सीनेशन भी नगर निगम अपने स्तर से फ्री करवाएगा।

कूड़ा डंप करते पकड़े गए पांच लोगों का चालान नगर निगम स्वास्थ्य अनुभाग ने ड्रोन के जरिए सार्वजनिक जगह कूड़ा डंप करने वाले 5 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। सहायक नगर आयुक्त राजबीर सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार को दो लोगों से क्रमश: 800 और 500 रुपये चालान की राशि वसूल की गई थी। सोमवार को तीन लोगों से बारह सौ रुपये राशि वसूली की गई। निगम की टीमों ने विवेक, छोटे लाल गुप्ता, सरफराज, सुधीर, इंद्रजीत के खिलाफ चालान की कार्रवाई की है। वहीं गोविंद विहार पित्थुवाला वार्ड के एकता विहार में कुछ लोग नाले के उपर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। निगम ने जेसीबी से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

इसलिए लेना पड़ा कठोर निर्णय मेयर सौरभ थपलियाल का स्पष्ट तौर पर कहना है कि नगर निगम के पार्षदों ने डॉग बाइट के केस बढ़ने को लेकर कई बार नाराजगी जताई है। लोग कई बार सख्त कार्रवाई की चेतावनी देने और जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाने में कम दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम को अब नियमों में सख्ती करनी ही होगी।