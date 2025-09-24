I love muhammed row Riots Damage to Be Recovered from Miscreants Govt Gets Tough दंगाइयों से ही करेंगे नुकसान की वसूली, 'आई लव मोहम्मद' पर बवाल के बाद सरकार की सख्ती, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
दंगाइयों से ही करेंगे नुकसान की वसूली, 'आई लव मोहम्मद' पर बवाल के बाद सरकार की सख्ती

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर बवाल के आरोपियों से सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी।

काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ले में रविवार रात भीड़ द्वारा 'आई लव मोहम्मद' जुलूस निकालने और पुलिस कर्मियों से मारपीट करने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक शब्दों में कहा कि दंगाई किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। उन्होंने कहा कि बवालियों से ही वसूली की जाएगी। इस मामले में पुलिस 500 से अधिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सपा नेता नदीम अख्तर समेत 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो अन्य सपा नेता हनीफ गांधी और दानिश चौधरी फरार हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में जुलूस के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंगलवार को राजपुर रोड पर जीएसटी जागरूकता अभियान के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दंगारोधी कानून के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली दंगाइयों से की जाएगी।

ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं

सोमवार रात काशीपुर में हुए विवाद को लेकर एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि काशीपुर में बिना अनुमति निकाले जा रहे जूलूस को रोके जाने पर लोगों ने हंगामा कर दिया था। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला करते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया था।

घटना के अगले दिन से बुलडोजर ऐक्शन

बता दें कि रविवार देर रात हुई इस घटना के अगले दिन ही पुलिस और प्रशासन ने बवाल वाले क्षेत्र अल्ली खां मोहल्ले में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन शुरू कर दिया है। कम से कम 200 घरों और दुकानों को नष्ट कर दिया गया है। आज भी बुलडोजर ऐक्शन की कार्रवाई की जाएगी।

