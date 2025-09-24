तीन सपा नेताओं की अपील पर जुटी थी भीड़, 'आई लव मोहम्मद' वाले जुलूस पर नया खुलासा

काशीपुर में देर रात सैकड़ों की भीड़ द्वारा निकाले गए ‘आई लव मोहम्मद’ जुलूस पर नया खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि तीन सपा नेताओं की अपील पर भीड़ अल्ली खां चौक पर जुटी थी।

काशीपुर के अल्ली खां मोहल्ला में रविवार देर रात हुए बवाल और पुलिस पर हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पूरा मामला तीन सपा नेताओं की सोशल मीडिया अपील से जुड़ा हुआ था। इन्हीं नेताओं के बुलावे पर सैकड़ों युवक अल्ली चौक पर इकट्ठा हुए और उसके बाद माहौल बिगड़ गया। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी और सपा नेता नदीम अख्तर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि दो नेता अभी भी फरार हैं।

सोशल मीडिया से भड़काने का आरोप जांच रिपोर्ट के मुताबिक, सपा नेताओं नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी ने घटना वाले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर युवाओं से अपील की थी। इसमें कहा गया था कि सभी लोग रात 9.30 बजे अल्ली चौक पर पहुंचें। अपील के बाद सैकड़ों युवक मौके पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में नारेबाजी शुरू हो गई। इसी दौरान ‘आई लव मोहम्मद’ के नारों वाला जुलूस निकला और पुलिस जब रोकने पहुंची तो भीड़ ने पथराव और हमला कर दिया।

सपा ने तीनों नेताओं को बाहर किया घटना में नाम सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर कर दिया है। पुलिस ने नदीम अख्तर को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए जेल भेज दिया है, जबकि हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।