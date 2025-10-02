I Love Muhammed JAMIAT ULAMA I HIND appeal to youth nabi se muhabbat ke bina iman adhura hai 'आई लव मोहम्मद' पर अब जमीयत उलमा ए हिंद ने क्या कहा, ट्रेंड पर यूपी से उत्तराखंड तक हो चुका बवाल, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
'आई लव मोहम्मद' पर अब जमीयत उलमा ए हिंद ने क्या कहा, ट्रेंड पर यूपी से उत्तराखंड तक हो चुका बवाल

I Love Muhammed: ‘आई लव मोहम्मद’ ट्रेंड को लेकर कानपुर से शुरू हुआ बवाल उत्तराखंड तक पहुंचा। कई बार बवाल भी हुआ। पुलिस उपद्रवियों पर ऐक्शन ले रही है। इस बीच जमीयत उलमा ए हिंद का बयान आया है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 07:53 AM
I Love Muhammed: 'आई लव मोहम्मद' ट्रेंड को लेकर सोशल मीडिया से सड़क तक हंगामा है। पोस्टरों के जरिये पैगंबर-ए-इस्लाम मोहम्मद साहब से मुहब्बत की आड़ में शरारती तत्वों ने यूपी से उत्तराखंड तक जमकर बवाल मचाया। दोनों प्रदेशों में पुलिस का ऐक्शन जारी है। इस बीच देहरादून के उलमा ने युवाओं को नसीहत दी है।

शहर काजी अहमद कासमी ने कहा कि इस ट्रेंड में कुछ लोग अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। जमीयत उलमा ए हिंद ने कहा कि नबी से मुहम्मद के बिना हमारा ईमान अधूरा है।

उन्होंने युवाओं से नबी से मुहब्बत सोशल मीडिया या पोस्टर के जरिये नहीं, बल्कि असल जिंदगी में दिखाने की अपील की है। उन्होंने शरारती तत्वों के बहकावे में नहीं आने के साथ ही समाज में भाईचारा बनाए रखने का आह्वान किया। उलमा ने सभी धर्मों के लोगों से एक-दूसरे की आस्था का सम्मान करने की अपील भी की।

धैर्य से काम लें, कानून के दायरे में रहें

मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी एवं उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने कहा कि यदि कोई विवाद या टिप्पणी करता है तो धैर्य रखें और कानून के दायरे में रहकर काम करें।

शहर काजी बोले, गुमराह न हो युवा

शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने कहा कि ‘आई लव मुहम्मद’ के ट्रेंड में कुछ लोग अपना फायदा ढूंढ रहे हैं और युवाओं को बरगला रहे हैं। नबी से मुहब्बत के लिए मस्जिद में आएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें, नबी की तरह जिंदगी जिएं और उनकी सुन्नतों पर अमल करें।

सोशल मीडिया की गतिविधि से दूर रहें

जमीयत उलमा ए हिंद के जिलाध्यक्ष मौलाना अब्दुल मन्नान कासमी ने कहा कि नबी से मुहब्बत के बिना हमारा ईमान अधूरा है। पैगंबर के प्यार को वास्तविक और व्यावहारिक रूप से अपनी जिंदगी में शामिल करें। आपके किरदार से नबी की मुहब्बत झलकनी चाहिए और सोशल मीडिया से दूर रहें।

