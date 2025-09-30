I Love Muhammad violence updates police arrest three others case against 500 ‘आई लव मोहम्मद’ वाले बवाल में उत्तराखंड पुलिस का नया ऐक्शन, 33 गिरफ्तार; 500 पर केस, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़I Love Muhammad violence updates police arrest three others case against 500

‘आई लव मोहम्मद’ वाले बवाल में उत्तराखंड पुलिस का नया ऐक्शन, 33 गिरफ्तार; 500 पर केस

काशीपुर में 21 सितंबर को हुए आई लव मोहम्मद वाले बवाल पर पुलिस ने नया ऐक्शन लिया है। तीन नई गिरफ्तारियां हुई हैं। 500 पर केस दर्ज हो चुका है। मास्टरमाइंड नदीम के दो साथी हनीफ और दानिश फरार हैं।

Gaurav Kala काशीपुरTue, 30 Sep 2025 02:19 PM
share Share
Follow Us on
‘आई लव मोहम्मद’ वाले बवाल में उत्तराखंड पुलिस का नया ऐक्शन, 33 गिरफ्तार; 500 पर केस

उत्तराखंड के काशीपुर में अल्ली खां चौक पर देर रात बिना अनुमति 'आई लव मोहम्मद' की नारेबाजी पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने तीन और बवालियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक कुल 33 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। मामला 21 सितंबर की देर शाम का है। पुलिस ने मामले में 500 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला अल्ली खां इलाके में बड़ी संख्या में लोगों ने बच्चों को आगे कर “आई लव मोहम्मद” के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला था। इस दौरान माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई, लेकिन भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाकर पीटा। पुलिस की गाड़ी में तोड़-फोड़ की।

ये भी पढ़ें:अब इस राज्य में पहुंचा आई लव मोहम्मद का बवाल, भारी तनाव; लाठीचार्ज, 29 गिरफ्तार

हनीफ और दानिश पकड़ से बाहर

पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड और सपा से निकाले गए नदीम अख्तर, हनीफ गांधी और दानिश चौधरी समेत दो नाबालिगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। नदीम अरेस्ट हो चुका है, हालांकि नामजद दो आरोपी हनीफ गांधी और दानिश चौधरी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है।

पुलिस ने अब अनस पुत्र मोहम्मद इरशाद निवासी लक्ष्मीपुर पट्टी, आरिश पुत्र अय्यूब निवासी मदर कॉलोनी और फैजान अंसारी पुत्र चांद मोहम्मद निवासी पुष्पक बिहार कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में करीब 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे भी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी रहेगी।

निष्पक्ष जांच की मांग

काशीपुर। भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय गौतम ने सोमवार को एसडीएम अभय प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर मोहल्ला अल्ली खां में हुए बवाल की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने बीएसपी के पूर्व नगर अध्यक्ष को जल्द रिहा करने की उठाई है। यहां चंद्रहास गौतम, अमरजीत सिंह, राम सिंह, दीपक, मयंक कुमार, हरि प्रसाद, रमेश कुमार, पंकज, कपिल समेत आदि मौजूद रहे।

Uttarakhand News Crime News Kashipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।