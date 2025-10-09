I Love Muhammad sparks tension again in Uttarakhand poster in mosque police action उत्तराखंड में फिर 'आई लव मुहम्मद' वाला विवाद, मस्जिद में पोस्टर से तनाव; पुलिस का ऐक्शन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़I Love Muhammad sparks tension again in Uttarakhand poster in mosque police action

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानीThu, 9 Oct 2025 01:27 PM
उत्तराखंड में एक बार फिर 'आई लव मुहम्मद' वाला विवाद सामने आया है। नैनीताल जिले के लालकुआं में एक मस्जिद में आई लव मुहम्मद का पोस्टर लगाये जाने की घटना सामने आई। जानकारी मिलते ही हिंदुवादी संगठनों के लोग नाराज हो गए और उन्होंने कोतवाली में जाकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद लालकुआं पुलिस ने तत्काल हरकत में आकर पोस्टर को हटवा दिया। बताया जा रहा है कि नगर में कुछ लोगों ने जुलूस भी निकाला। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को हिंदुवादी संगठनों को लाइन पार स्थित रोशन मस्जिद में आई लव मुहम्मद के पोस्टर लगे होने और कुछ लोगों की ओर से नगर में जुलूस निकाले जाने के संबंध में जानकारी मिली। इससे संगठनों में नाराजगी फैल गयी।

ये भी पढ़ें:आई लव मुहम्मद पर मायावती की भी नसीहत, सपा पर तीखा हमला; चंद्रशेखर पर क्या कहा

बताया जा रहा है कि इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी सुभाष नागर और मनोज गुप्ता की अगुवाई में कुछ लोग कोतवाली पहुंच गए और कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद लालकुआं पुलिस हरकत में आयी और उसने मस्जिद से पोस्टर को हटवा दिया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग शांत हुए।

कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दीपक बिष्ट ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोगों द्वारा रोशन मस्जिद में आई लव मुहम्मद का पोस्टर लगाया गया है, जिसे तत्काल पुलिसकर्मियों ने मौके पर जाकर उतरवा दिया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।

