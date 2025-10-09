उत्तराखंड में फिर 'आई लव मुहम्मद' वाला विवाद, मस्जिद में पोस्टर से तनाव; पुलिस का ऐक्शन

उत्तराखंड में एक बार फिर आई लव मुहम्मद वाला विवाद सामने आया है। नैनीताल में एक मस्जिद में पोस्टर लगाए जाने से माहौल गरमा गया। हिंदूवादी संगठनों की आपत्ति पर पुलिस ने ऐक्शन लिया।

उत्तराखंड में एक बार फिर 'आई लव मुहम्मद' वाला विवाद सामने आया है। नैनीताल जिले के लालकुआं में एक मस्जिद में आई लव मुहम्मद का पोस्टर लगाये जाने की घटना सामने आई। जानकारी मिलते ही हिंदुवादी संगठनों के लोग नाराज हो गए और उन्होंने कोतवाली में जाकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद लालकुआं पुलिस ने तत्काल हरकत में आकर पोस्टर को हटवा दिया। बताया जा रहा है कि नगर में कुछ लोगों ने जुलूस भी निकाला। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को हिंदुवादी संगठनों को लाइन पार स्थित रोशन मस्जिद में आई लव मुहम्मद के पोस्टर लगे होने और कुछ लोगों की ओर से नगर में जुलूस निकाले जाने के संबंध में जानकारी मिली। इससे संगठनों में नाराजगी फैल गयी।

बताया जा रहा है कि इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी सुभाष नागर और मनोज गुप्ता की अगुवाई में कुछ लोग कोतवाली पहुंच गए और कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद लालकुआं पुलिस हरकत में आयी और उसने मस्जिद से पोस्टर को हटवा दिया। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग शांत हुए।