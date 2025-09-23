I Love Muhammad Protest updates Bulldozer Action in chaos affected area 16 to 22 aged Teen Mob 1000 की भीड़, 16 से 22 उम्र के उपद्रवी; 'आई लव मोहम्मद' पर बवाल के बाद बुलडोजर ऐक्शन, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
1000 की भीड़, 16 से 22 उम्र के उपद्रवी; 'आई लव मोहम्मद' पर बवाल के बाद बुलडोजर ऐक्शन

उत्तराखंड के काशीपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ पर बवाल के बाद पुलिस ने बुलडोजर ऐक्शन किया है। अल्ली खां चौक पर दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। काशीपुर बवाल के उपद्रवियों की उम्र 16 से 22 के बीच बताई जा रही है।

Gaurav Kala काशीपुर, हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 11:18 AM
उत्तराखंड के काशीपुर में अल्ली खां एरिया में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस निकालने को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। बवालियों ने 'आई लव मोहम्मद' नारे के साथ जुलूस निकाला था, पुलिस वालों के साथ मारपीट की और पथराव किया। अगले दिन पुलिस टीम और नगर निगम ने बवाल वाले एरिया में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर ऐक्शन किया है। टीम ने अल्ली खां चौक के तीन तरफ दुकानों एवं मकानों के रूप में किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध भी किया। लेकिन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के चलते विरोध बेअसर रहा।

धारा 163 लागू

मोहल्ला अल्ली खां के प्रभावित क्षेत्रों में धारा-163 बीएनएसएस लागू कर दी है। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने सोमवार की शाम आदेश जारी करते हुए चुंगी तिराहा बांसफोड़ान से किला तिराहा, करबला एवं विजय नगर क्षेत्र में अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शस्त्र, लाठी, चाकू या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ईंट-पत्थर एकत्र करेगा। साथ ही बिना अनुमति सभा, जुलूस, रैली या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित रहेगा। यह आदेश प्रतिदिन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

दूसरी तरफ पुलिस ने एसएसआई की तहरीर पर तीन नामजद समेत करीब 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुख्य आरोपी समेत सात लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

1000 की थी भीड़, 16 से 22 उम्र के उपद्रवी

जानकारी के अनुसार, जिस वक्त लगभग एक हजार लोगों की भीड़ महेशपुरा मोहल्ले के पास पहुंची। उस वक्त मौके पर महज 10 से 12 पुलिस कर्मी ही पहुंच पाए थे। यहां पुलिस इन लोगों के मंसूबों को भी नहीं भांप पाई। यहां बवाल करने वाले लोगों में ज्यादातर 16 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के नौजवान नजर आ रहे थे।

बवाल की कहानी, पुलिस की जुबानी

एसएसआई अनिल जोशी ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 सितंबर की रात उन्हें एसआई मनोज धोनी का कॉल आया कि मोहल्ला अल्ली खां क्षेत्र में बिना अनुमति नदीम अख्तर, अनीस गांधी, दानिश चौधरी के नेतृत्व में लोग जुलूस निकाल रहे हैं। उनको समझाने का प्रयास किया जब वे नहीं माने। वाल्मीकि बस्ती में आरोपियों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की। पुलिस ने मास्टरमाइंड नदीम अख्तर, मो.अशद, कामरा, मोईन और दानिश अली निवासी बांसफोड़ान को गिरफ्तार किया है। वहीं दो नाबालिगों को पकड़ा।

