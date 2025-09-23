उत्तराखंड: आई लव मोहम्मद जुलूस में पुलिस पर हमले और पत्थरबाजी के बाद ऐक्शन, 7 अरेस्ट
उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में 'आई लव मोहम्मद' लिखे बैनर के साथ जुलूस निकालने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के साथ ही सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में प्रशासन की बिना इजाजत के धार्मिक जुलूस निकालने और पुलिस कर्मियों पर हमला पथराव करने के साथ ही सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करने के आरोप में 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार में मुख्य आरोपी भी शामिल है। जुलूस में शामिल उपद्रवी तत्वों ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने के साथ ही पत्थरबाजी भी की।
अली खां चौक पर जमावड़ा
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि काशीपुर के बांसफोड़ान इलाके के अली खां चौक पर रविवार रात को करीब 8 बजे समुदाय विशेष के कुछ लोग 'आई लव मोहम्मद' लिखे बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए वाल्मीकि बस्ती की ओर जुलूस निकालने लगे।
लाठी डंडों और पत्थरों से हमला
इन लोगों ने प्रशासन से जुलूस निकालने कोई अनुमति ली थी। जुलूस के बारे में पुलिस को बताया नहीं गया था। जुलूस में शामिल भीड़ बढ़ती गई। इसके बाद जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश तो उपद्रवियों ने लाठी डंडों और पत्थरों से पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया गया।
पथराव-तोड़फोड़ और उपनिरीक्षक से मारपीट
उपद्रवियों ने पथराव किया और सरकारी वाहनों में तोड़-फोड़ की। उपद्रवियों ने पुलिस उपनिरीक्षक अनिल जोशी से भी मारपीट की। ऊधमसिंहनगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मणिकांत मिश्रा ने रात को ही घटनास्थल का निरीक्षण किया।
सीसीटीवी कैमरों से पहचान
पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मोबाइल से बनाए गए वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की। फिर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ऐक्शन शुरू हुआ। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी नदीम अख्तर सहित 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बिना परमिशन जुटाई भीड़
नदीम अख्तर पर आरोप है कि उसने अली खां चौक पर बिना परमिशन के करीब 400 से 500 लोगों के साथ भीड़ जुटाई। इस भीड़ ने अचानक 'आई लव मोहम्मद' के नारे लगाते हुए जुलूस निकालना शुरू कर दिया। पुलिस ने अख्तर समेत 400 उपद्रवियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
10 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ
पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के अलावा 10 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नदीम अख्तर (47) के अलावा गिरफ्तार आरोपियों की पहचान काशीपुर के रहने वाले मोहम्मद असद (18), कामरान (19) मोईन रजा (26), दानिश अली (28) के रूप में हुई है। अन्य दो की पहचान उजागर नहीं की गई है।
नगर निगम और बिजली विभाग का भी ऐक्शन
प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया है। नगर निगम और बिजली विभाग ने अवैध गतिविधियों पर एक्शन शुरू कर दिया है। शांति कायम रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि पुलिस पर हमला करने और शांति बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अन्य संदिग्धों की खोजबीन और पहचान करने में जुटी है।
