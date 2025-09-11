पहले पिलाने लगा तेजाब, नाकाम हुआ तो एसिड से जलाने की कोशिश; हैवान बना पति

उधमसिंह नगर में पति की हैवानियत सामने आई है। उसने अपनी पत्नी को पहले तेजाब पिलाने की कोशिश की। विरोध करने पर एसिड से जलाने का प्रयास किया। पुलिस जांच शुरू।

उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक महिला पर उसके पति द्वारा तेजाब से हमला करने का प्रयास करने का आरोप सामने आया है। परिजनों ने कोतवाली में तहरीर देकर मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पक्ष के अनुसार, बीते मंगलवार को उनकी बेटी को दामाद ने पहले तेजाब पिलाने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया, तो पति ने उन पर एसिड फेंककर जलाने की कोशिश की। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

घटना के बाद महिला को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ तहरीर मिल चुकी है।

शादी को हो चुके 18 साल महिला के परिजन घटना को लेकर बेहद आहत और चिंतित हैं। उनका कहना है कि आरोपी दामाद की यह हरकत पूरी तरह से निंदनीय और घातक है। परिजन चाहते हैं कि पुलिस आरोपी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

झोलाझाप डॉक्टर की गलत दवा से मौत वहीं, उधम सिंह नगर में एक और मामले में उपचार के दौरान युवक की मौत के मामले में पुलिस ने वांछित झोलाछाप को गिरफ्तार कर लिया है। मंगल सेन पुत्र नन्हे लाल निवासी बंगाली कॉलोनी रोड, लक्ष्मी विहार वार्ड 2 ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 जून को उनका पुत्र महेश पाल पेट में दर्द होने पर झोलाछाप चरन सिंह के पास इलाज कराने गया था।