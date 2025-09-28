पत्नी के कपड़े फाड़ सड़क पर फेंका, हैवान पति से पड़ोसियों ने बचाई जान

महिला ने तहरीर में बताया कि 25 सितंबर को उसके पति ने न केवल उससे मारपीट की, बल्कि बच्चों को भी बेरहमी से पीटा। कपड़े फाड़ उसे सड़क पर फेंक दिया।

उत्तराखंड के नैनीताल में महिला ने अपने पति पर मारपीट और बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसके कपड़े फाड़ सड़क पर फेंक दिया। बच्चों को भी पीटा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ज्यूड़ा खुर्पाताल निवासी रजनी ने पति पर मारपीट कर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने तहरीर में बताया कि 25 सितंबर को उसके पति ने न केवल उससे मारपीट की, बल्कि बच्चों को भी बेरहमी से पीटा।

पीड़िता के अनुसार, विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी पति ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे घर से बाहर फेंक दिया। जब महिला ने मदद के लिए पति के बड़े भाई से गुहार लगाई, तो उन्होंने भी गालियां दीं। महिला का कहना है कि पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई, वरना स्थिति और भयावह हो सकती थी।