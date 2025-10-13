Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़husband Robs Elderly want Gift saree to Wife on Karva Chauth Arrested

करवाचौथ पर पति की गंदी हरकत, पत्नी को गिफ्ट करना चाहता था साड़ी

पिथौरागढ़ में करवाचौथ पर पति ने बुजुर्ग से नकदी लूट ली। इस रकम से उसने पत्नी के लिए साड़ी खरीदी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी चोरी में जेल जा चुका है।

Gaurav Kala पिथौरागढ़, हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:54 AM
share Share
Follow Us on
करवाचौथ पर पति की गंदी हरकत, पत्नी को गिफ्ट करना चाहता था साड़ी

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पति ने करवाचौथ पर पति ने ऐसी गंदी हरकत कर दी कि उसकी रातें अब जेल में कटेगी। वह पत्नी को खास गिफ्ट देना चाहता था। आरोपी ने बुजुर्ग व्यापारी से लूटपाट कर दी और उस रकम से पत्नी के लिए साड़ी समेत कई गिफ्ट खरीदे।

मामला पिथौरागढ़ नगर के तिलढुकरी का बताया जा रहा है। लूट की कुछ धनराशि से उसने साड़ी और अन्य सामाग्री खरीदी और पत्नी को भेंट की। 72 वर्षीय व्यापारी फय्याज खान के साथ दो दिन पहले 10 अक्तूबर की सुबह लूट की घटना हुई थी। एक अज्ञात युवक उन्हें धक्का देकर 24 हजार रुपए लूट ले गया। हमले में बुजुर्ग घायल भी हुए।

ये भी पढ़ें:शर्मनाकः नवजात के शव को जानवरों ने नोंचा, कूड़े में पॉलिथीन से लिपटा मिला मासूम

उनके पौते मो. शाहनवाज खान ने पिथौरागढ़ कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस को 17 हजार 130 रुपये और पत्नी के लिए खरीदी साड़ी आदि सामग्री भी बरामद हुई है।

पहले भी रहा है अपराध में शामिल

बुजुर्ग से लूट का आरोपी सागर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ कोतवाली में पहले से गैंगस्टर, एनडीपीएस सहित पांच मुकदमे पंजीकृत हैं। टीम में उप निरीक्षक कमलेश चन्द्र जोशी, उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी रहे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Crime News Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।