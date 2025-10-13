करवाचौथ पर पति की गंदी हरकत, पत्नी को गिफ्ट करना चाहता था साड़ी
पिथौरागढ़ में करवाचौथ पर पति ने बुजुर्ग से नकदी लूट ली। इस रकम से उसने पत्नी के लिए साड़ी खरीदी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले भी चोरी में जेल जा चुका है।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पति ने करवाचौथ पर पति ने ऐसी गंदी हरकत कर दी कि उसकी रातें अब जेल में कटेगी। वह पत्नी को खास गिफ्ट देना चाहता था। आरोपी ने बुजुर्ग व्यापारी से लूटपाट कर दी और उस रकम से पत्नी के लिए साड़ी समेत कई गिफ्ट खरीदे।
मामला पिथौरागढ़ नगर के तिलढुकरी का बताया जा रहा है। लूट की कुछ धनराशि से उसने साड़ी और अन्य सामाग्री खरीदी और पत्नी को भेंट की। 72 वर्षीय व्यापारी फय्याज खान के साथ दो दिन पहले 10 अक्तूबर की सुबह लूट की घटना हुई थी। एक अज्ञात युवक उन्हें धक्का देकर 24 हजार रुपए लूट ले गया। हमले में बुजुर्ग घायल भी हुए।
उनके पौते मो. शाहनवाज खान ने पिथौरागढ़ कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाल ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। जांच के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस को 17 हजार 130 रुपये और पत्नी के लिए खरीदी साड़ी आदि सामग्री भी बरामद हुई है।
पहले भी रहा है अपराध में शामिल
बुजुर्ग से लूट का आरोपी सागर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके खिलाफ कोतवाली में पहले से गैंगस्टर, एनडीपीएस सहित पांच मुकदमे पंजीकृत हैं। टीम में उप निरीक्षक कमलेश चन्द्र जोशी, उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी रहे।
