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उत्तराखंड में खौफनाक! पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर खुद थाने पहुंचा पति, बताई हत्या की वजह

May 01, 2026 07:39 am ISTGaurav Kala संतोष आर्यन, पिथौरागढ़, हिन्दुस्तान
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उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खौफनाक घटना सामने आई है। पत्नी को कुल्हाड़ी से काटने के बाद पति थाने पहुंचा और उसने हत्या करने की बात स्वीकारी। साथ ही पुलिस को वजह भी बताई कि उसने ऐसा क्यों किया।

उत्तराखंड में खौफनाक! पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर खुद थाने पहुंचा पति, बताई हत्या की वजह

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा पर बसे द्वालीसेरा में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद ही पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचा और पत्नी की हत्या करने की सूचना दी। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया हत्या की पीछे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद होना सामने आया है। मृतका आशा कार्यकर्ता थी।

जानकारी के अनुसार, द्वालीसेरा निवासी भुवन प्रसाद बुधवार रात पत्नी 42 वर्षीय गीता देवी के साथ गांव के एक युवक के मेहंदी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। देर रात दो बजे वापस घर पहुंचने पर दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। इस बीच गुस्से में आकर भुवन ने घर पर रखी कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी खुद ही अस्कोट के चेक पोस्ट पर पहुंचा। रात में ही अस्कोट थाने से एक टीम घटनास्थल पहुंची। गुरुवार को पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। मृतका के पिता गोपाल राम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ केएस रावत ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

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रिश्तों में दरार का खूनी अंजाम

सीमांत जनपद की शांत वादियां पिछले कुछ समय से हत्याओं की गूंज से सहमी हुई हैं। अस्कोट के द्वालीसेरा की हालिया घटना हो या जाखनी में हुआ हत्याकांड, दोनों में एक डरावनी समानता है। पति ने पत्नी की जान ली और फिर खुद पुलिस के पास पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। कानून की भाषा में इसे क्राइम ऑफ पैशन कहा जाता है। जिसका मतलब है वह अपराध है जो किसी पूर्व योजना के तहत नहीं, बल्कि अत्यधिक भावनात्मक आवेश में किया जाता है। द्वालीसेरा में बुधवार रात हुई हत्या की वारदात बीती 24 जनवरी को जाखनी में घटी घटना जैसी ही है।

दो घटनाएं, एक जैसा अंत

तब भी एक पति राजेन्द्र राम लाबड़ उर्फ राजेश ने अपनी पत्नी नीलम देवी की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर कुछ देर बाद कपड़े बदलकर कोतवाली पहुंचा और पुलिस कर्मियों को पत्नी की हत्या करने की बात बताई। ऐसा ही कुछ द्वालीसेरा में भी हुआ। भुवन का पत्नी गीता से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद ही उनके बीच बाते बिगड़ी और हत्या जैसा वारदात सामने आई। भुवन प्रसाद ने अपनी पत्नी गीता देवी की कुल्हाड़ी से हत्या की और फिर घर से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित घिंघरानी नामक जगह पर स्थित पुलिस की चौकी तक पहुंचा और पुलिस कर्मियों को पत्नी की हत्या करने की बात बताई। पुलिस चेक पोस्ट जाते समय भुवन ने स्थानीय लोगों को भी गीता को मार डालने की बात कही।

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एक तरफ मातम, दूसरी ओर शहनाई की गूंज

पिथौरागढ़। द्वालीसेरा में गुरुवार के दिन गांव में एक तरफ जहां मातम पसरा हुआ था, वहीं दूसरी शहनाई की गूंज थी। भुवन प्रसाद के घर में जहां गीता देवी का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। वहीं गांव के ही युवक की बारात गाजे-बाजे के साथ निकली।

खरीदारी करने दिन में दोनों साथ पहुंचे दुकान

पिथौरागढ़। भुवन प्रसाद और गीता देवी के बीच बुधवार रात नौ बजे तक सबकुछ ठीक था। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार दोपहर के समय दोनों खरीदारी करने एकसाथ गांव की दुकान पहुंचे और खुशी-खुशी सामान लेकर घर गए। मेहंदी कार्यक्रम तक पहुंचने तक भी दोनों के बीच सबकुछ सामान्य था।

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20 साल पहले हुआ था भुवन-गीता का विवाह

पिथौरागढ़। तीतरी निवासी गोपाल राम ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि उनकी बेटी गीता देवी का विवाह 20 साल पहले भुवन प्रसाद के साथ हुआ था। जमाई भुवन उनकी बेटी गीता के साथ झगडा करता था। इधर स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के चार बच्चे हैं। जिनमें दो का विवाह भी हो चुका है।

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