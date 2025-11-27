उत्तराखंड के चमोली में पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या, घर से दूर नाले में दबाया शव

संक्षेप: चमोली में पत्नी की निर्मम हत्या के बाद आरोपी इस बात को लेकर आश्वस्त था कि गांव से दूर घर होने के कारण हत्याकांड का राज नहीं खुल पाएगा, लेकिन बेटे ने कातिल बाप का भंडाफोड़ कर दिया।

चमोली जिले में ब्लॉक नारायणबगड़ के छैकुड़ा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव नाले में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आरोपी का घर गांव से कुछ दूरी पर था, इस वजह से ग्रामीणों को हत्या की भनक नहीं लगी और आरोपी भी इस बात को लेकर आश्वस्त था कि हत्याकांड का राज नहीं खुल पाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, छैकुड़ा गांव निवासी महावीर प्रसाद देवली की सोमवार दोपहर अपनी पत्नी दमयंती देवी (51) से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आए महावीर ने पत्थर से वार कर दमयंती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने दमयंती के शव को गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया।

बेटे के शक के बाद बाप की पोल खुली वारदात का खुलासा अगले दिन मंगलवार को तब हुआ जब महावीर का बड़ा बेटा विनय देवली घर पहुंचा। विनय नारायणबगड़ से देहरादून के बीच गाड़ी चलाता है। विनय सोमवार को देहरादून गया था और मंगलवार को घर लौटा। घर में मां को नहीं पाकर विनय ने पिता से उनके बारे में पूछा। पिता से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उस ने क्षेत्र में मां की तलाश की पर सफलता नहीं मिली।