Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Husband Killed wife With Stones in chamoli Body Hidden in Drain
उत्तराखंड के चमोली में पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या, घर से दूर नाले में दबाया शव

उत्तराखंड के चमोली में पत्नी की पत्थरों से कुचलकर हत्या, घर से दूर नाले में दबाया शव

संक्षेप:

चमोली में पत्नी की निर्मम हत्या के बाद आरोपी इस बात को लेकर आश्वस्त था कि गांव से दूर घर होने के कारण हत्याकांड का राज नहीं खुल पाएगा, लेकिन बेटे ने कातिल बाप का भंडाफोड़ कर दिया।

Thu, 27 Nov 2025 07:32 AMGaurav Kala चमोली
चमोली जिले में ब्लॉक नारायणबगड़ के छैकुड़ा गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव नाले में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। आरोपी का घर गांव से कुछ दूरी पर था, इस वजह से ग्रामीणों को हत्या की भनक नहीं लगी और आरोपी भी इस बात को लेकर आश्वस्त था कि हत्याकांड का राज नहीं खुल पाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, छैकुड़ा गांव निवासी महावीर प्रसाद देवली की सोमवार दोपहर अपनी पत्नी दमयंती देवी (51) से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्से में आए महावीर ने पत्थर से वार कर दमयंती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने दमयंती के शव को गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक नाले में पत्थरों के नीचे दबा दिया।

बेटे के शक के बाद बाप की पोल खुली

वारदात का खुलासा अगले दिन मंगलवार को तब हुआ जब महावीर का बड़ा बेटा विनय देवली घर पहुंचा। विनय नारायणबगड़ से देहरादून के बीच गाड़ी चलाता है। विनय सोमवार को देहरादून गया था और मंगलवार को घर लौटा। घर में मां को नहीं पाकर विनय ने पिता से उनके बारे में पूछा। पिता से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उस ने क्षेत्र में मां की तलाश की पर सफलता नहीं मिली।

इस पर वह रात में ही पुलिस चौकी, नारायणबगड़ पहुंचा और अपनी मां के लापता होने की सूचना दी। बुधवार सुबह पुलिस छैकुड़ा गांव पहुंची और जांच शुरू की। यहां महावीर से सख्ती से पूछताछ की तो मामले का खुलासा करते हुए उसने जुर्म स्वीकार लिया। थाना प्रभारी (थराली) विनोद चौरसिया ने बताया की मामले में केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

