पति गिरधारी लाल साहू ने मंत्री रेखा आर्या को स्टाफ के सामने जातिसूचक गालियां दी, SIT ने दर्ज किए बयान
एसआईटी के सामने स्टाफ ने गिरधारी लाल द्वारा मंत्री के लिए जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की पुष्टि की। एसआईटी अब कड़ियां जोड़ने के लिए बयानों व दस्तावेजों के मिलान में जुटी है।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की शिकायत पर जांच में जुटी एसआईटी ने सोमवार को उनके स्टाफ के बयान दर्ज किए। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी के सामने स्टाफ ने गिरधारी लाल द्वारा मंत्री के लिए जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल की पुष्टि की। पहले मंत्री के बयान दर्ज करने के साथ बरेली में साक्ष्य एकत्र कर चुकी एसआईटी अब कड़ियां जोड़ने के लिए बयानों व दस्तावेजों के मिलान में जुटी है।
आर्या ने अपनी शिकायत में अपने पति गिरधारी लाल साहू पर स्टाफ के सामने जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। इसी की पड़ताल के क्रम में एसआईटी ने स्टाफ के बयान दर्ज किए। जांच में इन बयानों को अहम माना जा रहा है हालांकि, आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के बाद ही होगी। मंत्री ने साहू पर कंपनियों के निदेशक पद से हटाने को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है।
एसआईटी बरेली से जुटाए दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो भी फॉरेंसिक जांच को भेजने की तैयारी है। इसके लिए पहले गिरधारी लाल की आवाज का नमूना लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऑडियो की प्रामाणिकता व अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद ही जांच में उसकी भूमिका स्पष्ट होगी।
रेखा आर्या ने गोल्ज्यू देवता की कसम खाई थी
रेखा आर्या ने कुछ दिन पहले अपने इष्ट देव भगवान गोल्ज्यू की शपथ लेते हुए दावा किया कि उनके द्वारा साझा किया गया ऑडियो सौ प्रतिशत सच है। उन्होंने ऑडियो में किसी तरह की बनावट या मिलावट होने से इनकार करते हुए इसे एआई से तैयार किए जाने के दावे को भी खारिज किया।
आरोप- गिरधारी लाल साहू ने दो शादियां की
आर्या ने अस्पताल में संवाददाताओं से से कहा कि उन्होंने पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में शादी से जुड़े कुछ अहम तथ्यों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, शादी से पहले उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पति गिरधारी लाल साहू पहले से विवाहित हैं। उन्होंने दावा किया कि बच्चों के होने के बाद उन्हें इस बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि इसके बाद पारिवारिक स्तर पर समझाने-बुझाने की प्रक्रिया चली, लेकिन इस दौरान कुछ गंभीर परिस्थितियां सामने आईं। उन्होंने अपने पति की ओर से ऑडियो में कही गई बातों पर भी सवाल उठाए और कहा कि उनके बीच अब इस तरह का सीधा संवाद नहीं रहता।
मंत्री आर्या ने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कभी वैसी बातें कही हों, जैसी कथित ऑडियो में बताई जा रही हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव भगवान गोल्ज्यू की कसम खाते हुए दावा किया कि उनके द्वारा चलाया गया ऑडियो पूरी तरह सच है और उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है।
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