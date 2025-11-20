पत्नी दहेज में स्कॉर्पियों नहीं लाई, शौहर ने बेहरमी से पिटाई के बाद तीन तलाक बोला

संक्षेप: देहरादून में तीन तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया। पत्नी दहेज में स्कॉर्पियो नहीं लाई तो शौहर ने उसकी बेरहमी से पिटाई की और तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया।

महिला दहेज में स्कार्पियो गाड़ी नहीं ला पाई तो पति ने तीन तलाक बोलकर उसे उसकी बहन के घर छोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और तीन तलाक को लेकर मुस्लिम विवाह अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बुधवार को इंस्पेक्टर पटेलनगर सीबीएस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर उसके पति नईम नासी निवासी नयागांव पटेलनगर, इरशाद और नईमा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया कि नईम से उसका विवाह बीते 10 मई को हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद नईम ने दहेज में स्कार्पियो गाड़ी लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।

पीड़िता गाड़ी नहीं ला पाई तो नईम का व्यवहार बदल गया। वह आए दिन मारपीट और झगड़ा करने लगा। दहेज में मिले गहने और बाइक बेच दी गई। पीड़िता ने अपने भाइयों को इस बारे में बताया। आरोप है कि इस पर नईम ने पीड़िता और उसके भाइयों को गोली मारने की धमकी दी।