गर्लफ्रेंड के साथ अस्पताल में मिला पति, पत्नी ने प्रेमिका तो साले ने जीजा को धुना; जमकर जूतम पैजार

खटीमा के सरकारी अस्पताल में महिला ने अपने पति को किसी परायी महिला के साथ देख लिया। फिर क्या था महिला ने प्रेमिका तो साले ने जीजा को धुन दिया।

Gaurav Kala खटीमा, हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:26 AM
उधमसिंह नगर के खटीमा शहर के सरकारी अस्पताल में पति-पत्नी और वो...के चक्कर में जमकर जूतम पैजार हुई। पत्नी ने प्रेमिका के साथ अस्पताल आए पति को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद पत्नी ने जहां प्रेमिका तो वहीं अपने साले ने जीजा की धुनाई कर दी। इससे अस्पताल में हंगामा हो गया।

मामला सोमवार का बताया जा रहा है। उप जिला चिकित्सालय में एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका का इलाज कराने पहुंचा। इस बात की भनक जब उसकी पत्नी को लगी तो वह अपने भाई संग अस्पताल पहुंच गई। पिछले कई दिन से वह पति पर नजर बनाए हुए थी।

पति को किसी और के साथ देख भड़की पत्नी

पति के साथ प्रेमिका को देख पत्नी भड़क गई और जमकर हंगामा मचाया। साथ में आए साले ने भी जीजा को धुन दिया। वहीं पत्नी ने पति की प्रेमिका को पीट दिया। काफी देर तक चले हंगामे का लोग वीडियो बनाते दिखे। वहीं हंगामे के बीच लोगों की खासी भीड़ मौके पर एकत्र हो गई। वहीं बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। हालांकि, ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

प्रेमी जोड़ों का मिलन केंद्र अस्पताल

उप जिला चिकित्सालय प्रेमी जोड़ों के मिलन का केंद्र भी है। यह बात इस घटना के बाद सामने आई है। लोगों का कहना है कि उप चिकित्सालय का परिसर बहुत बड़ा है। अक्सर प्रेमी जोड़े बीमारी के बहाने एक दूसरे से मिलने आते रहते हैं। अस्पताल में भारी भीड़ होने की वजह से और काफी बड़ा अस्पताल होने से जगह-जगह बैठे रहते हैं।

