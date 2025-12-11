उत्तराखंड के पौड़ी में आदमखोर को शिकारियों ने मार गिराया, दहशत में बंद थे स्कूल

संक्षेप: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर गुलदार को शिकारियों ने मार गिराया। दहशत से क्षेत्र के करीब 62 स्कूल बंद चल रहे थे।

उत्तराखंड के गढ़वाल में पिछले कुछ समय से आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को शिकारियों ने मार गिराया है। आदमखोर की दहशत का आलम यह था कि कुछ समय से क्षेत्र के 62 स्कूल बंद चल रहे थे। गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के गजल्ड में सक्रिय गुलदार को बुधवार देर शाम शिकारियों ने ढेर कर दिया।

बीते सोमवार को गुलदार प्रभावित गजल्ड का दौरा करने के बाद प्रमुख सचिव वन और प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने यहां शूटर तैनात करने के आदेश दिए थे। सोमवार रात से ही यहां शूटर जॉय हुकिल और रमेश बड़थ्वाल ने वन विभाग की टीम के साथ डेरा डाला हुआ था।

बुधवार रात आखिरकार गुलदार शिकारियों की गोली का निशाना बन गया। गुलदार के ढेर होने के बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। इस गुलदार ने बीते गुरुवार को एक व्यक्ति को मार डाला था। गुलदार के डर से क्षेत्र के 62 स्कूलों को गुरुवार तक के लिए बंद कर दिया था। डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु सिंह ने बताया कि बुधवार की रात गुलदार को टीम ने मार गिराया।

पौड़ी में फिर गुलदार का हमला बुधवार को पोखड़ा ब्लाक के देवराड़ी में गांव की महिलाओं के साथ घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घायल महिला को पोखड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद सतपुली हंस फाउंडेशन अस्पताल लाया गया। बाद में डीएम पौड़ी ने महिला को यहां से एयर लिफ्ट करवाया। गुलदार के हमले में महिला की गर्दन पर गहरे घाव आए हैं। गुलदार के इस हमले के बाद पोखड़ा में फिर गुलदार की दहशत बन गई है।