Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Hunters killed Leopard in pauri garhwal Schools Had Been Shut in Fear
उत्तराखंड के पौड़ी में आदमखोर को शिकारियों ने मार गिराया, दहशत में बंद थे स्कूल

उत्तराखंड के पौड़ी में आदमखोर को शिकारियों ने मार गिराया, दहशत में बंद थे स्कूल

संक्षेप:

उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर गुलदार को शिकारियों ने मार गिराया। दहशत से क्षेत्र के करीब 62 स्कूल बंद चल रहे थे।

Dec 11, 2025 07:33 am ISTGaurav Kala पौड़ी
share

उत्तराखंड के गढ़वाल में पिछले कुछ समय से आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार को शिकारियों ने मार गिराया है। आदमखोर की दहशत का आलम यह था कि कुछ समय से क्षेत्र के 62 स्कूल बंद चल रहे थे। गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के गजल्ड में सक्रिय गुलदार को बुधवार देर शाम शिकारियों ने ढेर कर दिया।

बीते सोमवार को गुलदार प्रभावित गजल्ड का दौरा करने के बाद प्रमुख सचिव वन और प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने यहां शूटर तैनात करने के आदेश दिए थे। सोमवार रात से ही यहां शूटर जॉय हुकिल और रमेश बड़थ्वाल ने वन विभाग की टीम के साथ डेरा डाला हुआ था।

बुधवार रात आखिरकार गुलदार शिकारियों की गोली का निशाना बन गया। गुलदार के ढेर होने के बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली। इस गुलदार ने बीते गुरुवार को एक व्यक्ति को मार डाला था। गुलदार के डर से क्षेत्र के 62 स्कूलों को गुरुवार तक के लिए बंद कर दिया था। डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु सिंह ने बताया कि बुधवार की रात गुलदार को टीम ने मार गिराया।

पौड़ी में फिर गुलदार का हमला

बुधवार को पोखड़ा ब्लाक के देवराड़ी में गांव की महिलाओं के साथ घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर गंभीर घायल कर दिया। घायल महिला को पोखड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद सतपुली हंस फाउंडेशन अस्पताल लाया गया। बाद में डीएम पौड़ी ने महिला को यहां से एयर लिफ्ट करवाया। गुलदार के हमले में महिला की गर्दन पर गहरे घाव आए हैं। गुलदार के इस हमले के बाद पोखड़ा में फिर गुलदार की दहशत बन गई है।

वहीं पोखड़ा में बुधवार को हुई घटना के बाद मौके पर पहुंचे डीएफओ गढ़वाल अभिमन्यु सिंह का ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों व महिलाओं ने घेराव किया। पोखड़ा में गुलदार के हमलों के नहीं थमने की वजह से ग्रामीणों में रोष है। पोखड़ा ब्लाक के देवराड़ी गांव में बुधवार को सुबह करीब साढ़े 10 बजे गुलदार ने गांव के चन्दोड़ा तोक में गांव की अन्य आठ-दस महिलाओं के साथ घास काट रही कंचन देवी 36 साल पत्नी अर्जुन सिंह पर हमला कर दिया।

