केदारनाथ मंदिर के पास नरकंकाल मिलने से हड़कंप, कॉलेज आईडी से हुई पहचान

केदारनाथ धाम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मंदिर से कुछ दूरी पर एक नरकंकाल मिला। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने कंकाल के पास मिले कॉलेज आईडी से मृतक की पहचान कर ली है।

Gaurav Kala रुद्रप्रयाग, हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 10:26 AM
प्रसिद्ध तीर्थस्थल केदारनाथ मंदिर से सटे चौराबाड़ी ताल क्षेत्र में मंगलवार को एक नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, यह कंकाल मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर मिला।

सूचना पाकर सेक्टर अधिकारी, पुलिस और आईएमएफ की टीम मौके पर पहुंची और कंकाल को सावधानीपूर्वक निकालकर सुरक्षित केदारनाथ लाया गया। इसके बाद मेडिकल जांच और डीएनए टेस्ट के लिए उसे जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग भेजा गया है।

बरामदगी के दौरान टीम को एक आईडी कार्ड भी मिला, जिस पर नोमुला रिश्वांथ, करीमनगर (तेलंगाना) का नाम दर्ज है और कार्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का है।

प्रशासन का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है। अक्सर बर्फीले और दुर्गम इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं, क्योंकि कई यात्री और पर्वतारोही यहां लापता हो जाते हैं।

