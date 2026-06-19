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फिदायीन हमले की तैयारी, युवाओं का ब्रेनवॉश; उत्तराखंड में पकड़े गए सलाउद्दीन का पाक से कनेक्शन

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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उत्तराखंड के गदरपुर में गिरफ्तार सलाउद्दीन पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप हैं। वह फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। अब उसके पाक कनेक्शन की जांच चल रही है।

फिदायीन हमले की तैयारी, युवाओं का ब्रेनवॉश; उत्तराखंड में पकड़े गए सलाउद्दीन का पाक से कनेक्शन

उत्तराखंड एसटीएफ ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार सलाउद्दीन की निशानदेही पर एक इंग्लिश पिस्टल, पांच कारतूस, चार डेटोनेटर और दो एके 47 के कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के अंतरराज्यीय राष्ट्रविरोधी गिरोह से संपर्क में होने की आशंका है। पूछताछ में नए खुलासे हुए हैं। वह फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था। युवाओं का ब्रेनवॉश करता था। एसटीएफ उसके पाक कनेक्शन की जांच कर रही है।

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बुधवार को गोपनीय सूचना के आधार पर मझराशीला थाना गदरपुर निवासी मो. सलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मलिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। आरोप है कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कट्टरपंथी एवं जिहादी विचारधारा से जोड़ने और सामाजिक सौहार्द्र, राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था। एसटीएफ का दावा है कि युवक के मोबाइल की जांच में सिग्नल एवं टेलीग्राम एप पर कई संदिग्ध समूहों से जुड़ाव मिला। आरोपी गिरफ्तार कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है सलाउद्दीन

गदरपुर। जानकारी के अनुसार, सलाउद्दीन संपन्न परिवार से ताल्लुख रखता है। सलाउद्दीन बचपन से ही अपने परिवार के साथ मझराशीला गांव में रह रहा है। परिवार क्षेत्र में जाना-पहचाना जाता है। ग्रामीणों के अनुसार, सलाउद्दीन के पिता के पास वन निगम का लाइसेंस है, जिसके माध्यम से परिवार लकड़ी के कारोबार से जुड़ा है। बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

रामपुर से भी एसटीएफ ने एक व्यक्ति को उठाया

एसटीएफ के अनुसार, आरोपी सलाउद्दीन उत्तर प्रदेश के रामपुर निवासी एक व्यक्ति के भी संपर्क में था। आरोपी तक हथियार, अन्य सामग्री पहुंचने में रामपुर निवासी व्यक्ति की भूमिका का अंदेशा है। एसटीएफ ने रामपुर से इस संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। एसटीएफ पूछताछ कर रही है।

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दावा : मानव बम बनने को तैयार था सलाउद्दीन!

एसटीएफ के अनुसार, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार सलाउद्दीन ने कई खुलासे किए हैं। एसटीएफ को पूछताछ में सलाउद्दीन ने बताया कि वह मानव बम बनने के लिए भी तैयार था।

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ और गोपनीय सोर्स से पता चला कि सलाउद्दीन देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल मलेशिया में रहने वाले एक व्यक्ति (कथित हैंडलर अर्शलीन) के संपर्क में था। अर्शलीन के पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आए हैं। एसटीएफ का अंदेशा है कि यह लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी से इंटेलीजेंस एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। जांच में युवक की सोशल मीडिया चैट्स में हथियार, विस्फोटक सामग्री के सुरक्षित भंडारण, उनकी आवाजाही से संबंधित बातचीत भी सामने आई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि कुछ चैट एवं संपर्कों को उसने डिलीट कर दिया था।

अंतरराष्ट्रीय, ट्रांस-बॉर्डर कट्टरपंथी तत्वों से कनेक्शन

खुद को फिट रखने के लिए वह रोज सुबह दौड़ भी लगाता था। सलाउद्दीन को कथित हैंडलर अर्शलीन के संपर्क से डेटोनेटर और अन्य सामग्री पहुंचाने की बात सामने आई है। उसे दस हजार रुपये भी मिले थे। एसटीएफ के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी मो. सलाउद्दीन सोशल मीडिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय, ट्रांस-बॉर्डर कट्टरपंथी तत्वों के संपर्कों में था। इन कनेक्शनों की सत्यता एवं दायरे की विस्तृत जांच की जा रही है।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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