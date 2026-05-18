इन उपायों से पेट्रोल-डीजल की कम होगी खपत; धामी सरकार की 10 सूत्र एडवाइजरी
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए 10 सूत्र एडवाइजरी जारी की है। इनका पालन कर आम वाहन चालक आसानी से अपने खर्च और ईंधन खपत दोनों को घटा सकता है।
वैश्विक ईंधन संकट के बीच उत्तराखंड ने पेट्रोल -डीजल की खपत कम करने की दिशा में एक पहल की है। परिवहन विभाग ने पेट्रोल-डीजल की बचत को 10 सूत्रीय एडवाइजरी जारी कर आम लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है।
परिवहन उपायुक्त शैलेश कुमार तिवारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राज्य सरकार ने ईंधन बचत को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने विभाग को किफायती और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस क्रम में विभाग ने ईंधन की खपत कम करने के लिए 10 व्यावहारिक सुझाव दिए हैं, जिनका पालन कर आम वाहन चालक आसानी से अपने खर्च और ईंधन खपत दोनों को घटा सकता है।
परिवहन विभाग ने साफ किया है कि यह पहल सिर्फ सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि आमजन की भागीदारी से सफल होगी। एडवाइजरी का मकसद ईंधन बचाने के साथ लोगों की ड्राइविंग आदतों में बदलाव लाना और पर्यावरणीय दबाव को कम करना भी है। सरकार इसे जनभागीदारी का अभियान बनाकर आम आदमी की जेब और पर्यावरण-दोनों को राहत देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।
वाहन का माइलेज सुधारने के लिए उठाएं ये जरूरी कदम-
स्मूथ ड्राइविंग
बार-बार अचानक स्पीड बढ़ाने या ब्रेक लगाने से बचें, इससे ईंधन खर्च बढ़ता है। सड़क की स्थिति के अनुसार सही गियर का चुनाव करें।
टायर का सही प्रेशर
वाहन के टायरों में हवा कम होने से ईंधन की खपत 5 से 10 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। इसलिए टायर प्रेशर की घर पर नियमित जांच कराएं।
एसी का सीमित प्रयोग
यात्रा के दौरान वाहन में अनावश्यक रूप से एयरकंडीशन (एसी) चलाने से बचें। एसी ऑन होने की दशा में खिड़कियां बंद रखें।
इंजन बंद करें
ट्रैफिक सिग्नल पर या 30 सेकंड से अधिक रुकने की स्थिति में वाहन का इंजन बंद कर दें। इससे माइलेज और प्रदूषण की स्थिति में फर्क आएगा।
अतिरिक्त भार हटाएं
वाहनों का बूट स्पेस खाली रखें। वाहन में हर 50 किलोग्राम अतिरिक्त वजन बढ़ने से ईंधन की खपत दो फीसदी तक बढ़ जाती है।
क्रूज कंट्रोल का सही इस्तेमाल
हाईवे पर क्रूज कंट्रोल का उपयोग करने से माइलेज में 10 प्रतिशत तक सुधार हो सकता है, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर इसके प्रयोग से बचें।
यात्रा की प्लानिंग
सफर के दौरान जाम वाले रास्तों और पीक आवर में यात्रा से बचें। सही औरचोटे रास्तों के लिए नेविगेशन ऐप की मदद लें।
वाहनों की नियमत सर्विसिंग
अपने वाहनों की नियमित सर्विसिंग का ध्यान रखें। गाड़ी के एयर फिल्टर, इंजन ऑयल और स्पार्क प्लग समय पर बदलें, ताकि इंजन बेहतर काम करें।
कार पूलंग से मिलेगी मदद
एक ही दिशा में जाने वाले लोग आपस में कार पूल करें, जिससे कार्बन उत्सर्जन और ईंधन खर्च दोनों घटेगा।
सार्वजनिक परिवहन
निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करें।
ये कदम भी उठाएं
नौ व्हीकल डे, नई ईवी पॉलिसी, पर्यावरण अनुकूल परिवहन, वीआईपी काफिले में कटौती, विभाग में एक अफसर-एक वाहन और वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल बैठक।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
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