200 हथियारबंद पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचे? SSP का ट्रांसफर करो; चुनाव में अपहरण कांड पर HC बरसा

उत्तराखंड के नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ से पंचायत सदस्यों के अपहरण को लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई। टिप्पणी की कि इस एसएसपी का तुरंत तबादला होना चाहिए।

उत्तराखंड के नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान जबरन उठाए गए पांच जिला पंचायत सदस्यों को सोमवार को हाईकोर्ट में पेश किया गया। हालांकि अदालत ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। हाई कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर बताया और पुलिस-प्रशासन से सवाल किया कि कैसे पोलिंग बूथ पर हथियारबंद लोग पहुंच गए? इस एसएसपी का तुरंत तबादला कर देना चाहिए।

मामले की सुनवाई अब मंगलवार 19 अगस्त को होगी। इस बीच, कांग्रेस ने पुनर्मतदान की मांग करते हुए नई याचिका दाखिल की है, जिस पर सरकार ने आपत्ति जताई है।

हाई कोर्ट ने मानी सुरक्षा में भारी चूक हाईकोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताई और चुनाव के दौरान सुरक्षा चूक को बड़ी असफलता माना। अदालत ने टिप्पणी की कि मतदान केंद्र से मात्र 200 मीटर की दूरी पर हथियारबंद गिरोह का पहुंचना पुलिस और खुफिया विभाग की नाकामी है। मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी जताते हुए कहा कि “एसएसपी का तो तबादला कर देना चाहिए।” अदालत ने एसएसपी और जिलाधिकारी से विस्तृत शपथपत्र मांगा है।

वीडियो में पंचायत सदस्यों को घसीटते हुए कुछ लोग दिखे सुनवाई के दौरान अदालत ने वह वीडियो भी देखे जिनमें रेनकोट पहने लोग सदस्यों को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिसमें आरोपी ‘नैनीताल को हिला डाला’ कहते हुए दिख रहे हैं, उसे भी कोर्ट ने गंभीर माना। कांग्रेस के वकील ने 13 अगस्त की रात 11 बजे की सीसीटीवी फुटेज पेश की, जिसमें किडनैपर्स और उनके होटल में पहुंचने का दृश्य शामिल था।

डीएम वंदना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत को बताया कि मतगणना 15 अगस्त की सुबह तीन बजे नियमानुसार कराई गई थी और मतपत्रों को ट्रेजरी के लॉकर में सुरक्षित रखा गया। सोमवार को इन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया।