Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Horrific accident in Uttarakhand four people died in a road accident
दिवाली मनाने जा रहे थे घर, सड़क हादसे में 4 की मौके पर ही मौत; उत्तराखंड में भीषण दुर्घटना

दिवाली मनाने जा रहे थे घर, सड़क हादसे में 4 की मौके पर ही मौत; उत्तराखंड में भीषण दुर्घटना

संक्षेप: उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी दिवाली मनाने घर जा रहे थे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Sat, 18 Oct 2025 09:43 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, नैनीताल
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी दिवाली मनाने घर जा रहे थे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में दीपावली की खुशियां मनाने घर जा रहे सात मजदूरों की खुशियां मातम में बदल गईं। नानकमत्ता डैम के पास बाइपास रोड पर ट्रैक्टर-ट्राली और मुर्गियों से भरी पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में चार मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार हसनपुर सम्भल (उत्तर प्रदेश) निवासी सात मजदूर - अखिलेश (26) पुत्र अंतराम, जयवीर सिंह (31) पुत्र श्यामलाल, गुरमुख (18) पुत्र राजेन्द्र, शिशपाल (22) पुत्र महावीर, प्रदीप उर्फ बाबू, जयवीर और पुरुषोत्तम - ठेकेदार के साथ सड़ासड़िया क्षेत्र में विद्युत लाइन का काम करते थे। शनिवार को सभी मजदूर दीपावली की छुट्टी मनाने ट्रैक्टर-ट्राली से अपने घर लौट रहे थे।

बताया जा रहा है कि नानकमत्ता डैम के पास बाइपास रोड से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्राली सड़क पर पलट गई और ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए, जबकि पिकअप भी पलट गई।

सूचना पर प्रतापपुर पुलिस चौकी प्रभारी राजेन्द्र पंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें अखिलेश निवासी ग्राम उधमपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, जयवीर पुत्र निवासी ग्राम हसनगढ़ थाना अचौड़ा, जनपद संभल, उप्र, शीशपाल सिंह और गुरमुख निवासीगण हसनपुर थाना हसनपुर शामिल हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।