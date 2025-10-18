दिवाली मनाने जा रहे थे घर, सड़क हादसे में 4 की मौके पर ही मौत; उत्तराखंड में भीषण दुर्घटना
उत्तराखंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी दिवाली मनाने घर जा रहे थे। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं घायल तीन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर के नानकमत्ता में दीपावली की खुशियां मनाने घर जा रहे सात मजदूरों की खुशियां मातम में बदल गईं। नानकमत्ता डैम के पास बाइपास रोड पर ट्रैक्टर-ट्राली और मुर्गियों से भरी पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में चार मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार हसनपुर सम्भल (उत्तर प्रदेश) निवासी सात मजदूर - अखिलेश (26) पुत्र अंतराम, जयवीर सिंह (31) पुत्र श्यामलाल, गुरमुख (18) पुत्र राजेन्द्र, शिशपाल (22) पुत्र महावीर, प्रदीप उर्फ बाबू, जयवीर और पुरुषोत्तम - ठेकेदार के साथ सड़ासड़िया क्षेत्र में विद्युत लाइन का काम करते थे। शनिवार को सभी मजदूर दीपावली की छुट्टी मनाने ट्रैक्टर-ट्राली से अपने घर लौट रहे थे।
बताया जा रहा है कि नानकमत्ता डैम के पास बाइपास रोड से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्राली सड़क पर पलट गई और ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए, जबकि पिकअप भी पलट गई।
सूचना पर प्रतापपुर पुलिस चौकी प्रभारी राजेन्द्र पंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जिनमें अखिलेश निवासी ग्राम उधमपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश, जयवीर पुत्र निवासी ग्राम हसनगढ़ थाना अचौड़ा, जनपद संभल, उप्र, शीशपाल सिंह और गुरमुख निवासीगण हसनपुर थाना हसनपुर शामिल हैं।
