कल से दो दिनी उत्तराखंड दौरे पर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 21 जनवरी की शाम ऋषिकेश में एक कार्यक्रम अटेंड करने के बाद हरिद्वार निकलेंगे। हरिद्वार में शांतिकुंज शताब्दी समारोह में उनका संबोधन है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वे गायत्री परिवार द्वारा आयोजित माता भगवती देवी शर्मा की शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी किसी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, अमित शाह 21 जनवरी को अपराह्न तीन बजे हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश स्थित गीता भवन के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे शाम पांच बजे हरिद्वार के लिए रवाना होंगे और पतंजलि योगपीठ में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। उनका रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही प्रस्तावित है।

शांतिकुंज कार्यक्रम में संबोधन 22 जनवरी की सुबह अमित शाह शांतिकुंज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां उनका संबोधन भी प्रस्तावित है। इसके बाद वे अखंड ज्योति पत्रिका के शताब्दी वर्ष समारोह में उपस्थित रहेंगे और तत्पश्चात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दौरे के दौरान वे विभिन्न धार्मिक और वैचारिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे।