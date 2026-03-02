Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मार्च आते ही मई-जून जैसी गर्मी; पारा 6 डिग्री तक बढ़ा; होली पर उत्तराखंड में मौसम की क्या भविष्यवाणी

Mar 02, 2026 09:13 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में मार्च आते ही गर्मी बढ़ने लगी है। लोगों को मई और जून की गर्मी का अहसास होने लगा है। तापमान 6 डिग्री तक बढ़ गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आने वाले पांच दिन में तापमान 5 डिग्री और बढ़ सकता है।

मार्च आते ही मई-जून जैसी गर्मी; पारा 6 डिग्री तक बढ़ा; होली पर उत्तराखंड में मौसम की क्या भविष्यवाणी

हिमालयी राज्य उत्तराखंड में इस बार मार्च की शुरुआत ने ही लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। मार्च के पहले दिन यानी रविवार से ही सूरज के कड़े तेवर देखने को मिले। आलम यह है कि मैदानी इलाकों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस की दहलीज पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को समय से पहले चिलचिलाती गर्मी का अहसास होने लगा है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में यह तपिश और अधिक बढ़ने वाली है।

देहरादून में रिकॉर्डतोड़ गर्मी

मौसम विज्ञान केंद्र, देहरादून के आंकड़ों के अनुसार, रविवार को राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहते हुए 29.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न केवल दिन, बल्कि रातों के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक यानी 12.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गर्मी का यह ग्राफ केवल देहरादून तक सीमित नहीं है, बल्कि हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में भी पारा तेजी से चढ़ रहा है।

ये भी पढ़ें:सरहद पार से घुसपैठ की आशंका के बीच उत्तराखंड के सीमांत गांवों में अलर्ट
ये भी पढ़ें:चयन प्रक्रिया के बाद आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता, HC ने खारिज की याचिका
ये भी पढ़ें:‘घर के पास 14 मिसाइलें गिरीं’; मिडिल ईस्ट पर हमलों का उत्तराखंड तक असर

अगले 5 दिन 4°C तक और बढ़ेगा तापमान

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर और विभाग द्वारा जारी आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2°C से 4°C की क्रमिक वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्च के पहले हफ्ते के अंत तक मैदानों में गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाएगी। फिलहाल राज्य में किसी भी प्रकार की मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है।

होली पर बारिश के आसार नहीं

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि छह मार्च तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इस बार होली पर भी मौसम साफ रहेगा। बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और तल्ख होंगे।

7 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में 6 मार्च तक मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा । सप्ताह के अंत में यानी 7 मार्च को मौसम में आंशिक बदलाव की उम्मीद है, जिसके तहत उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है । राज्य के शेष जनपदों में 7 मार्च को भी मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है ।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Weather News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।