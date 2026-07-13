बीबी के खिलाफ ही कोर्ट पहुंच गया HIV पॉजिटिव पति, ब्लैकमेल और चरित्रहीन के आरोप लगाए
देहरादून में एचआईवी पॉजिटिव पति ने अपनी पत्नी पर ब्लैकमेलिंग और चरित्रहीन का आरोप लगाते हुए कोर्ट में गुहार लगाई है। आदेश पर पत्नी समेत तीन पर मुकदमा हुआ है।
राजधानी देहरादून में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति ने अपनी पत्नी और ससुरालियों के खिलाफ कोर्ट में गुहार लगाई है। उसने शिकायत की कि बीवी और उसके ससुरालियों ने न सिर्फ उसे ब्लैकमेल किया, बल्कि उसकी बदनामी कर व्यवसाय भी ठप करा दिया। पीड़ित ने पत्नी पर नशा करने और गैर मर्दों से संबंध होने के भी आरोप लगाए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीन पर केस कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित का आरोप है कि उसके ससुरालियों ने एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी सार्वजनिक की, ब्लैकमेल किया व मकान के दस्तावेज चोरी किए। इन आरोप में कोर्ट के आदेश पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में पीड़ित की पत्नी, ससुर और साली को आरोपी बनाया गया है।
मामला क्या है
सहसपुर निवासी 36 वर्षीय व्यक्ति ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दे बताया कि उसका विवाह वर्ष 2019 में हुआ था। उसके दो बच्चे हैं। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी के अन्य युवकों से संबंध थे और वह नशे की भी आदी है।
अवैध संबंधों को छिपाने मुझे बदनाम किया- पीड़ित के आरोप
पीड़ित के मुताबिक, मार्च 2024 में जांच के दौरान उसे खुद के एचआईवी संक्रमित होने की जानकारी मिली। इस का उपचार चल रहा है। आरोप है कि जब उसने पत्नी के अवैध संबंधों की शिकायत ससुरालियों से की तो उन्होंने बदला लेने के लिए उसकी एचआईवी की बात रिश्तेदारों, किरायेदारों व उसके फास्टफूड रेस्टोरेंट के नियमित ग्राहकों को बता दी। पीड़ित का कहना है कि बीमारी की जानकारी फैलने से उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।
तलाक पर 20 लाख मांगे
पीड़ित के अनुसार, तलाक मांगने पर तो उसकी साली ने 20 लाख रुपये की मांग की। साथ ही अज्ञात नंबरों से धमकियां भी दिलाई गईं। यह भी आरोप है कि अप्रैल 2026 में पत्नी ने घर की असली रजिस्ट्री चोरी कर ली। मामले में पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है। इस पर कोर्ट ने पुलिस को कार्रवाई को कहा। इंस्पेक्टर प्रेमनगर नरेश राठौर ने बताया कि पीड़ित की पत्नी, ससुर और साली के विरुद्ध एचआईवी एंड एड्स एक्ट व बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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