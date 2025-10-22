अमेरिका से ऐतिहासिक पहल, पहली बार AI में जुड़ेंगी उत्तराखंड की गढ़वाली और कुमाउनी भाषाएं
संक्षेप: प्रवासी उत्तराखंडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सच्चिदानंद सेमवाल ने बताया कि यह सिर्फ पहल नहीं हमारे प्रदेश की जड़, भाषा, संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखने का महत्वाकांक्षी संकल्प है।
अमेरिका से उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। इस 29 अक्टूबर को पहली बार गढ़वाली, कुमाउनी और जौनसारी बोली भाषा को डिजिटल युग और कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) से जोड़ा जा रहा है।
उत्तराखंड की लोक विरासत, संस्कृति और बोली भाषाओं को एआई के माध्यम से विश्व मंच तक पहुंचाने का यह अनूठा प्रयास है। जो उत्तर अमेरिका के ग्रैंड ताज वैंकुवर सरे कनाडा से 29 अक्टूबर को फलीभूत होगी। देवभूमि उत्तराखंड कल्चरल सोसायटी, ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा इस विशेष मौके पर आयोजित कार्यक्रम में चार हजार से अधिक प्रवासी उत्तराखंडियों की मौजूदगी में इस पोर्टल को लांच किया जाएगा।
पिछले कई समय से इस पोर्टल पर काम कर रहे प्रवासी उत्तराखंडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सच्चिदानंद सेमवाल ने बताया कि यह सिर्फ एक तकनीकी पहल नहीं है, बल्कि यह हमारी जड़, भाषा, संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रखने का महत्वाकांक्षी संकल्प है। हमारी बोली-भाषा, संस्कृति तब ही बचेगी, जब हम जागरूक होंगे।
उत्तराखंडी समाज के लिए मील का पत्थर
संपूर्ण उत्तराखंडी समाज के लिए यह एक मील का पत्थर है। आने वाली पीढ़ियां एआई टूल्स चैट जीपीटी, ग्रोक और जेमिनाई पर बोलने, लिखने और सीखने में सक्षम होगी। जिस तरह से वह अंग्रेजी-हिंदी का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से अपनी आंचलिक बोली भाषा का भी इस्तेमाल कर सकेंगे।
इस पोर्टल के लिए भाषा संस्कृति विद्वानों के सहयोग से प्रमाणिक डेटा सेट तैयार किया गया है। पद्मश्री डॉ.प्रीतम भरतवाण जैसे दिग्गज भाषाई प्रमाणिकता एवं लोकसंस्कृति का योगदान सुनिश्चित करेंगे।
सच्चिदानंद सेमवाल अमेरिका में निवासरत
मूलरूप से मलेथा गांव टिहरी के निवासी एआई आर्किटेक्ट सच्चिदानंद सेमवाल अमेरिका के सिएटल में निवासरत हैं। इस पोर्टल के पीछे उनकी ही सोच काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से दुनियाभर के उत्तराखंडी अपने शब्द, वाक्य और संस्कृति से जुड़े अनुभवों को साझा कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।