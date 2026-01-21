खबर का असर: उत्तराखंड होमगार्ड में दो करोड़ का घोटाला, CM पुष्कर धामी ने दिए जांच के आदेश
उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में डिप्टी कमांडेट की वर्दी, जूते पर दो करोड़ के घपले का आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने खुलासा किया था। सीएम पुष्कर धामी ने जांच के आदेश दिए हैं।
उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में वर्दी, लाठी और जूतों की खरीद में हुए घपले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जांच के निर्देश दे दिए। उन्होंने गृह सचिव शैलेश बगौली को मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने सोमवार के अंक में इस घपले का खुलासा किया था।
डीजी होमगार्ड पीवीके प्रसाद ने इस घपले की विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। टेंडर में अनियमितता पाते हुए प्रसाद ने डीसीजी अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने और दो करोड़ रुपये की रिकवरी करने की संस्तुति की है। ‘हिन्दुस्तान’ ने इस घपले की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही हड़कंप मच गया। डीजी स्तर के अधिकारी की जांच होने की वजह से मंगलवार को दिन भर सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और होमगार्ड में यह खबर चर्चा में रही।
जांच समिति का गठन जल्द
सीएम के निर्देश पर गृह विभाग इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की तैयारी कर रहा है। जल्द ही जांच समिति का गठन हो सकता है। इसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी के साथ वित्त सेवा के अधिकारी को बतौर सदस्य रखा जाएगा।
आठ माह में दो बड़े घपले
होमगार्ड विभाग में आठ माह में भ्रष्टाचार के दो बड़े मामले शासन तक पहुंच चुके हैं। ताजा प्रकरण डिप्टी कमांडेंट जनरल से जुड़ा है तो इससे पहले देहरादून के तत्कालीन जिला कमांडेंट ने विभाग के कार्यालय का हिस्सा होटल को किराये पर दे दिया था। ताजा हलचल डिप्टी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव के मामले को लेकर है। उन पर विभाग के 5500 जवानों की वर्दी खरीद में दो करोड़ रुपये के घपले का आरोप लगा है। पिछले साल कमांडेंट राहुल सचान पर आरोप था कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर कार्यालय की जमीन पड़ोस के एक होटल को महिलाओं के एनजीओ के जरिए अवैध तरीके से किराये पर दे दी थी। मामला खुलने पर विभाग ने उन्हें पद से हटा दिया था। इन मामलों ने होमगार्ड विभाग की साख को बट्टा लगा दिया है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।