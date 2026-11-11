कांग्रेस नेता हरक सिंह पर रेप का आरोप लगाने वाली जेनी के समर्थन में हिमंत बिस्वा, DNA टेस्ट की मांग
बहुचर्चित जेनी प्रकरण पर असम से मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी ऐक्टिव हो गए हैं। उन्होंने जेनी से मुलाकात की और साथ खड़े होने का विश्वास दिलाया। जेनी ने कांग्रेस नेता हरक सिंह पर रेप का आरोप लगाया है।
उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े बहुचर्चित जेनी प्रकरण में नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। इस मामले में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा भी सक्रिय हो गए हैं। जेनी ने असम के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर वर्ष 2003 से जुड़े इस पुराने प्रकरण और अपनी लंबित मांगों के संबंध में विस्तार से बातचीत की। बता दें कि जेनी ने हरक सिंह रावत पर रेप का आरोप लगाया है। महिला अपने बेटे और हरक सिंह के डीएनए टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग कर रही है।
मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस भेंट की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने पोस्ट में उल्लेख किया कि इस पूरे मामले में सरकार पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ जेनी के साथ खड़ी है। बिस्वा ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘मैंने असम की निवासी जेनी से मुलाक़ात की। उत्तराखंड के एक हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत ग़लत और निंदनीय है। उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मज़बूती से उनके साथ खड़ा हूं।’
असम के मुख्यमंत्री के इस बयान और समर्थन के सार्वजनिक होने के बाद अब यह मामला उत्तराखंड की सीमाओं से निकलकर असम के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है।
हरक सहानुभूति के लिए कर रहे संन्यास का पाखंड: भट्ट
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के राजनीति से संन्यास की घोषणा को महज सहानुभूति बटोरने का पाखंड करार दिया। मंगलवार को मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा कि जनता भ्रष्टाचार और अनैतिकता में संलिप्त नेताओं को खुद ही चुनाव में बेदखल कर देती है, जिसका ताजा उदाहरण हरीश रावत और कांग्रेस पार्टी हैं। भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मांग की कि जब तक हरक सिंह रावत के मामले में सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक कांग्रेस को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए या उन्हें खुद ही अपने पदों से अलग हो जाना चाहिए। हालांकि, उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस के चरित्र में ऐसी नैतिक जिम्मेदारी निभाना मुमकिन नहीं है। भाजपा अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कानून और पुलिस इस मामले में निष्पक्षता से अपनी जांच कर रहे हैं।
जेनी प्रकरण पर उत्तराखंड में फिर गर्मायी सियासत
गौरतलब है कि जेनी पिछले दिनों देहरादून पहुंची थीं, जहां उन्होंने वर्ष 2003 के इस प्रकरण को फिर से उठाते हुए पूरे मामले की नए सिरे से जांच कराने और डीएनए टेस्ट की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे के पितृत्व को लेकर भी न्याय की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ हुई इस मुलाकात के बाद दोनों राज्यों में सियासी हलचल तेज होने के आसार हैं। हालांकि, जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों और पूरे प्रकरण के तथ्यों की वास्तविकता का अंतिम निर्धारण जांच और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही स्पष्ट हो सकेगा।
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