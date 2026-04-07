Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमालय पर नई रिसर्च में बड़ा संकट सामने, जमीन की गर्मी से भी पिघल रहे ग्लेशियर

Apr 07, 2026 11:51 am ISTGaurav Kala शैलेन्द्र सेमवाल, देहरादून, हिन्दुस्तान
share

वाडिया इंस्टीट्यूट के अध्ययन में पता चला है कि न केवल वैश्विक तापमान ग्लेशियर की ऊपरी परत को पिघला रहा है बल्कि भूगर्भीय ताप भी ग्लेशियर के अंदरूनी हिस्सों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है।

हिमालय पर नई रिसर्च में बड़ा संकट सामने, जमीन की गर्मी से भी पिघल रहे ग्लेशियर

उच्च हिमालयी क्षेत्रों के ग्लेशियरों में भूतापीय गर्मी का नकारात्मक प्रभाव नजर आने लगा है। हाल के अध्ययन में पता चला है कि न केवल वैश्विक तापमान ग्लेशियर की ऊपरी परत को पिघला रहा है बल्कि भूगर्भीय ताप भी ग्लेशियर के अंदरूनी हिस्सों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। लद्दाख क्षेत्र के चार ग्लेशियरों पर इस बदलाव का असर देखने को मिला है। यह शोध फिजिकल ज्योग्रॉफी जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान के ताजा शोध में हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बदलने और उसके नकारात्मक बदलावों के स्पष्ट संकेत मिले हैं। एरोसोल, माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ते वैश्विक तापमान की चुनौतियां और बर्फबारी की कमी के अलावा अध्ययन में पता चला है कि भूतापीय गर्मी से भी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उनके आसपास की झीलों का आकार बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में बड़ा खतरा बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आपदा बनी धंधा... हिमालय की ऊंचाइयों पर चल रहा 'खेल', स्कैम की कहानी चौंकाएगी

लद्दाख में काफी पिघल रही बर्फ

लद्दाख के पेनसिलुंगपा ग्लेशियर में 2023 और 2024 के दौरान काफी बर्फ पिघली है। खासकर 4800 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ज्यादा पिघलाव देखा गया। जहां मोटा मलबा था वहां पिघलने की रफ्तार थोड़ी कम रही। ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार तेज होने से नदियों का पानी भी बढ़ रहा है। लद्दाख में पार्वाचिक नदी का बहाव 2023 में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। पेनसिला दर्रे के पास झीलों का आकार बढ़ा है। डुरुंग डांग ग्लेशियर के पास झील का क्षेत्र और पानी दोनों कई गुना बढ़ गए हैं।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड-छत्तीसगढ़ में डोली धरती; कहां-कहां भूकंप के झटके, कितनी रही तीव्रता?

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे पानी की उपलब्धता और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। हिमालय में हो रहे ये बदलाव आने वाले समय के लिए चेतावनी हैं। हमें अभी से सावधान रहने की जरूरत है। -डॉ. मनीष मेहता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान।

ये भी पढ़ें:ब्लाइंड फुटबॉल: जापान में भारत का मान बढ़ाएंगे उत्तराखंड के आदित्य, मिली दोहरी जिम्मेदारी

लगातार पीछे खिसक रहे ग्लेशियर

लद्दाख में डुरुंग डांग ग्लेशियर करीब 166 मीटर और पेनसिलुंगपा ग्लेशियर करीब 80 मीटर पीछे हट चुका है। लद्दाख की पदम वैली के अध्ययन में पता चला है कि झील के संपर्क वाले ग्लेशियर ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले तीन दशक के डेटा विश्लेषण में यह पाया गया कि इस दौरान पदम ग्लेशियर करीब 784 मीटर पीछे हटा। नाटियो नाला ग्लेशियर करीब 324 मीटर पीछे खिसका। पदम ग्लेशियर के पास बनी झील का क्षेत्रफल भी बढ़कर 0.35 वर्ग किमी से 0.56 वर्ग किमी हो गया। इन ग्लेशियरों का मास बैलेंस यानी बर्फ का संतुलन भी नकारात्मक पाया गया है। इसका मतलब है कि जितनी बर्फ बन रही है, उससे ज्यादा पिघल रही है। यह स्थिति लंबे समय में ग्लेशियरों के खत्म होने का संकेत देती है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Ladakh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।