हिमालय में गर्म रातों से हर साल पिघल रही 22 गीगाटन बर्फ; क्या होंगे बड़े खतरे
आईआईटी की रिसर्च के अनुसार, हिंदू कुश हिमालय में रातें गर्म हो रही हैं। इससे हर साल 22 गीगाटन ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे क्या बड़े खतरे होंगे।
यदि आपको लगता है कि गर्मी सिर्फ मैदानों में बढ़ रही है, तो यह रिपोर्ट चौंका देगी। हिमालय जिसे एशिया का ‘वाटर टावर’ कहा जाता है तेजी से गर्म हो रहा है। इससे भी चिंताजनक यह है कि रात का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर के वैज्ञानिकों का अध्ययन बताता है कि पहले रात में तापमान गिरने से बर्फ दोबारा जमने का मौका मिल जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा। इस कारण हिंदू कुश हिमालय के 54000 ग्लेशियरों में हर साल 22 गीगाटन बर्फ पिघल जा रही है। आने वाले समय से में इससे जल संकट, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं तेजी से बढ़ेंगी।
आईआईटी की रिसर्च
आईआईटी खड़गपुर के सेंटर फॉर ओशियन, रिवर, एटमॉस्फियर एंड लैंड साइंसेज के अध्ययन के मुताबिक हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। मानसून से पहले के महीनों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत कई पहाड़ी इलाकों में रात के तापमान में हर दस साल में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की है। विज्ञान की भाषा में इसे 'एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग' कहते हैं, यानी जितनी अधिक ऊंचाई, उतनी तेज गर्मी।
44 वर्षों के शोध
यह शोध 1980 से 2024 तक के 44 वर्षों के मौसम और वायुमंडलीय आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। इसके निष्कर्ष जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित हैं। शोधकर्ताओं ने चेताया, हिमालय एशिया का सबसे बड़ा जल स्रोत है। वैज्ञानिकों ने रात के बढ़ते तापमान के दो कारण बताए हैं। पहला, बर्फ पिघलने के बाद काली चट्टानें व मिट्टी सामने आ जाती हैं, जो सूर्य की गर्मी ज्यादा सोखती हैं। दूसरा, वातावरण में बढ़ती नमी रात में गर्मी को पहाड़ों में ही रोक लेती है, जिससे पारा पर्याप्त रूप से कम नहीं हो पाता।
क्या होंगे बड़े खतरे
● गर्मियों में पेयजल और सिंचाई के लिए जल संकट
● हिमालयी राज्यों में आपदा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ना
● करोड़ों लोगों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा
● पर्वतीय पर्यटन, वन पारिस्थितिकी और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव
● ग्लेशियरों के पीछे हटने से ग्लेशियल झीलों की संख्या और आकार बढ़ना
2031 तक क्या होगा
शोध के अनुसार, यदि वर्तमान गति से पारा बढ़ा तो अगले 5 वर्षों में अधिकांश हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार और तेज हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी कम व वर्षा अधिक होने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। नई ग्लेशियल झीलों का विस्तार होगा और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का खतरा बढ़ेगा। शुरुआती वर्षों में नदियों में पानी ज्यादा दिख सकता है, बाद में जल प्रवाह का मौसमी संतुलन बिगड़ने लगेगा।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।