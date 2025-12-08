Hindustan Hindi News
उत्तराखंड की 48 जातियां एससी में शामिल करने पर HC सख्त, सरकार को नोटिस

उत्तराखंड की 48 जातियां एससी में शामिल करने पर HC सख्त, सरकार को नोटिस

संक्षेप:

एक साल में उत्तराखंड की 48 जातियां एससी में शामिल करने का मुद्दा हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने मामले में उत्तराखंड और केंद्र के अधिकारियों को चार हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।

Dec 08, 2025 07:15 am ISTGaurav Kala नैनीताल
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 2013 और 2014 में 48 गैर-अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है।

यह याचिका हरिद्वार निवासी एक महिला द्वारा जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है। याचिका में तत्कालीन प्रमुख सचिव, समाज कल्याण द्वारा 2013–14 में जारी शासनादेश (जीओ) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति और संसद को है, न कि राज्य सरकार को।

याचिका में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार ने 26 जनवरी 2016 को जारी राजाज्ञा के अनुपालन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना नहीं की है। इससे SC/ST अत्याचार निवारण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिवों तथा उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस भेजकर विस्तृत जवाब तलब किया है।

