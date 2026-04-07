विवाह के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा; दूसरे राज्य में ब्याही महिला पर HC; एक छूट जरूर दी
यूपी की ओबीसी महिला ने उत्तराखंड में शादी के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया था। चयन न होने पर महिला ने अदालत का रुख किया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यूपी की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिला केवल विवाह के आधार पर उत्तराखंड में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यदि पद रिक्त रहते हैं, तो संबंधित अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में विचार का अवसर दिया जा सकता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।
मामले के अनुसार, याचिकाकर्ता का संबंध कहार समुदाय से है, जिसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है। उसका जन्म और पालन-पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ था। विवाह के बाद उसने उत्तराखंड से ओबीसी प्रमाणपत्र प्राप्त किया और वर्ष 2023 में सहायक शिक्षक (प्राथमिक) पद के लिए चयन प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण का लाभ लेते हुए आवेदन किया।
नौकरी नहीं मिलने पर अदालत का रुख
चयन न होने पर याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर 2024 के अदालत में याचिका दायर की। साथ ही पौड़ी गढ़वाल जिले में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने के निर्देश की मांग भी की। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि विवाह के आधार पर किसी अभ्यर्थी की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता और आरक्षण का लाभ केवल अपने मूल राज्य में मिलता है।
हाई कोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण का लाभ देने की बात कही गई थी। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उस पर चार महीने में निर्णय लिया जाए।
उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जवाब तलब
एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई। इस दौरान संघ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगले दिन तक के लिए जारी रखते हुए सरकार को यह निर्देश दिए हैं कि वह उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराए।
पूर्व के आदेशों का अनुपालन क्यों नहीं किया
कोर्ट ने कहा कि अब तक सरकार की ओर से पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। आज यानी मंगलवार तक तक यह बताया जाए कि नियमितीकरण की दिशा में क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले के अनुसार, संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में वाद को मेंशन करते हुए कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर आदेश जारी किए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है और न ही इसे न्यायालय के रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया है।
संघ की ओर से यह भी बताया गया कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अवमानना याचिका (उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनन्द बर्धन, मुख्य सचिव उत्तराखंड) की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग की थी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहले भी विभिन्न याचिकाओं में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं। अब इस मामले में राज्य सरकार के जवाब पर ही आगे की कार्रवाई तय हो सकेगी।
प्राथमिक शिक्षक भर्ती की याचिकाएं निस्तारित कीं
नैनीताल। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पहले अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। बता देें कि मुकुल सिंह बिष्ट निवासी टिहरी गढ़वाल समेत कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि नवंबर 2025 में राज्य सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। उनके अंक चयनित अभ्यर्थियों से अधिक होने के बावजूद उनको चयन का लाभ नहीं दिया गया।
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