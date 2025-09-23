प्रचार-प्रसार कराओ, ताकि स्कूल भी सफाई दें... मनमानी फीस पर HC का जनहित याचिका पर आदेश

उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस खबर का प्रचार-प्रसार कराओ, ताकि स्कूल भी अपना पक्ष रखे।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि इस मुद्दे का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अखबारों में इस मामले को छपवाया जाए, ताकि जिन स्कूलों पर आरोप लगे हैं, वे अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें।

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था और सभी स्कूल एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

किसने दायर की है याचिका यह याचिका देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने दायर की है। उनका आरोप है कि कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन, यूनिफॉर्म और रजिस्ट्रेशन जैसी मदों में अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं।