high court Order on PIL Against Arbitrary Fees spread news Let Schools Respond प्रचार-प्रसार कराओ, ताकि स्कूल भी सफाई दें... मनमानी फीस पर HC का जनहित याचिका पर आदेश, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़high court Order on PIL Against Arbitrary Fees spread news Let Schools Respond

प्रचार-प्रसार कराओ, ताकि स्कूल भी सफाई दें... मनमानी फीस पर HC का जनहित याचिका पर आदेश

उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस खबर का प्रचार-प्रसार कराओ, ताकि स्कूल भी अपना पक्ष रखे।

Gaurav Kala वार्ता, नैनीतालTue, 23 Sep 2025 02:47 PM
share Share
Follow Us on
प्रचार-प्रसार कराओ, ताकि स्कूल भी सफाई दें... मनमानी फीस पर HC का जनहित याचिका पर आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने साफ कहा कि इस मुद्दे का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि अखबारों में इस मामले को छपवाया जाए, ताकि जिन स्कूलों पर आरोप लगे हैं, वे अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें।

इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया था और सभी स्कूल एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। अब मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

ये भी पढ़ें:अपमानजनक पोस्ट पर लगेगी रोक लेकिन…; शो में गौरव भाटिया के बिना पैंट दिखने पर HC

किसने दायर की है याचिका

यह याचिका देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने दायर की है। उनका आरोप है कि कई निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन, यूनिफॉर्म और रजिस्ट्रेशन जैसी मदों में अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं।

सरकार के नियम

सरकार के 2017 के नियमों के मुताबिक, एक बार एडमिशन हो जाने के बाद दोबारा एडमिशन फीस नहीं ली जा सकती। कॉशन मनी पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता। स्कूल फीस में बढ़ोतरी केवल तीन साल में एक बार और अधिकतम 10% तक ही की जा सकती है। वहीं किसी भी ट्रस्ट, समिति या स्कूल को चंदा वसूलने की अनुमति नहीं है।

Uttarakhand News High Court News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।