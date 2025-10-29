Hindustan Hindi News
उत्तराखंड HC से हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों को राहत, जालसाजी और हेराफेरी के क्या थे आरोप

संक्षेप: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के दो अधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत मिली। उन पर दस्तावेजों की हेरा-फेरी और जालसाजी के आरोप थे।

Wed, 29 Oct 2025 10:57 AMGaurav Kala नैनीताल
नैनीताल हाईकोर्ट ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के दो अधिकारियों, विनीत कुमार गोयल और एक अन्य के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायाधीश पंकज पुरोहित की एकलपीठ द्वारा मंगलवार को सुनवाई के दौरान दिया गया। अधिकारियों के खिलाफ आरोप एक पूर्व एलपीजी डीलर, जो मेसर्स देव भूमि गैस सर्विस था, द्वारा लगाए गए थे, जिनका मामला अनुबंधात्मक असहमति से जुड़ा था।

मूल आरोप में पूर्व एलपीजी डीलर ने एचपीसीएल के इन अधिकारियों पर दस्तावेजों की जालसाजी और हेरफेर करने का आरोप लगाया था। ये आरोप अनुबंध की शर्तों को लेकर थे, जहां डीलरशिप से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बाद इस मामले में आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई, जो अब हाईकोर्ट के आदेश द्वारा रद्द कर दी गई है।

हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान इस बात को भी ध्यान में रखा कि यह मामला अनुबंध विवाद का हिस्सा था और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ आरोप पर्याप्त नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्रवाई तभी उचित होती है जब आरोपों के आधार पर मजबूत सबूत हों, नहीं तो अनुबंध विवाद भी कोई आपराधिक मामला नहीं बनता।

इस फैसले के बाद एचपीसीएल के अधिकारियों के खिलाफ चल रही आपराधिक प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चले जाने से संबंधित उनका मानहानि और आरोपों का क्लीनचिट मिलने की संभावना बन गई है। साथ ही यह मामला अनुबंध की सीमा तक ही रहेगा, जहां समाधान के लिए अन्य वैधानिक उपायों का सहारा लिया जाएगा।​

