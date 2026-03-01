Hindustan Hindi News
सरहद पार से घुसपैठ की आशंका के बीच उत्तराखंड के सीमांत गांवों में अलर्ट, 72 घंटों के लिए बॉर्डर सील

Mar 01, 2026 03:52 pm ISTGaurav Kala पिथौरागढ़, भाषा
नेपाल में पांच मार्च को होने वाले चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में प्रशासन ने 72 घंटों के लिए दोनों देशों के बीच सीमा को बंद करने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों पिथौरागढ़ और चंपावत में सुरक्षा व्यवस्था को अचानक बेहद सख्त कर दिया गया है। सीमा पार से अवांछनीय तत्वों की संभावित घुसपैठ और अराजकता की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अगले 72 घंटों के लिए भारत-नेपाल सीमा को पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया है। रविवार को अधिकारियों ने जानकारी दी कि नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए 5 मार्च को चुनाव होने हैं। इसके बाद सरहद से सटे गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है।

पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल और राज्य पुलिस को 5 मार्च तक विशेष रूप से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले कुछ दिनों तक खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय रहेंगी। इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या संदिग्धों के प्रवेश को रोकना है, ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे।

72 घंटों बॉर्डर सील

जिलाधिकारी के अनुसार, दो से लेकर पांच मार्च की अवधि के दौरान न केवल सभी सात सीमा पुल बंद रहेंगे बल्कि सुरक्षा एजेंसिया अवैध मार्गों से उपद्रवी तत्वों के आवागमन को रोकने के लिए भी कड़ी निगरानी रखेंगीं । नदी के किनारों और जंगलों के गुप्त रास्तों पर भी सुरक्षा एजेंसियां कड़ी निगरानी रखेंगी।

नेपाल में चुनाव

यह फैसला नेपाल के सीमावर्ती दार्चुला और बैताड़ी जिलों के मुख्य जिला अधिकारियों द्वारा किए गए विशेष अनुरोध के बाद लिया गया है। दरअसल, नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए 5 मार्च को होने वाले मतदान के मद्देनजर वहां की सरकार ने भारत से सहयोग मांगा था। शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए भारतीय प्रशासन ने अपनी ओर से सीमाओं पर चौकसी दोगुनी कर दी है।

चंपावत में भी चप्पे-चप्पे पर पहरा

पिथौरागढ़ की तरह ही चंपावत जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि नेपाल के ददेलधुरा के अधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग की अपेक्षा की थी। उनके अनुरोध पर जिले के सभी उपजिलाधिकारियों को सीमा पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरहद पर तैनात सुरक्षा बल अब हर आने-जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
