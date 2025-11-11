दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाईअलर्ट, चारधामों और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी

संक्षेप: दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। सरकार के निर्देश पर चारधामों, इंटरनेशनल बॉर्डर और रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम कार में हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड में पुलिस हाईअलर्ट पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारों धाम, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं, रेलवे स्टेशनों समेत अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुद देहरादून एसएसपी की अगुवाई में पुलिस भीड़-भाड़ वाले इलाकों में 24 घंटे सघन चेकिंग अभियान चला रही है।

सीएम धामी ने संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्थिति में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में बम धमाके की घटना पर दुख जताते हुए इसमें मारे गए लोगों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है।

चारधामों और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ी मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने पुलिस को प्रदेशभर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी जिलों के कप्तानों निर्देश दिए हैं कि राज्य की अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं, चारधाम सहित सभी धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल, बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में 24 घंटे सघन चेकिंग की जाए।