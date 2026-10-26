80 गांवों की प्यास बुझाने वाली हेंवल नदी की कहानी क्या है? पीएम मोदी ने किया जिक्र
पीएम मोदी ने मन की बात में टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र की हेंवल नदी का जिक्र किया था। बताया कि कैसे ग्रामीणों और पर्यावरणप्रेमियों के आंदोलन से यह नदी पुनर्जीवित हुई और आज 80 गावों की प्यास बुझा रही है।
विजय दास, नई टिहरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 139वें संस्करण में टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र की हेंवल नदी का जिक्र किया था। यह नदी वर्तमान में उत्तराखंड के टिहरी जिले में 80 गांवों की प्यास बुझाती है। एक समय यह नदी सूखने के कगार पर थी और इससे पेयजल और सिंचाई का संकट गहरा गया था, लेकिन फिर पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों के विशेष अभियान ने इस नदी को पुनर्जीवित किया।
पीएम मोदी ने नदी को पुनर्जीवित करने में जुटे ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों के प्रयासों की सराहना की। जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की दिशा में यह पहल सामुदायिक सहभागिता का उदाहरण बनी है। नदी के पुनर्जीवीकरण से चंबा शहर और आसपास के करीब 80 गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिल रही है। मां सुरकंडा के उद्गम क्षेत्र से निकलने वाली हेंवल नदी के आसपास जंगलों के घटने और खनन गतिविधियों के कारण प्राकृतिक जलस्रोत सूखने लगे थे।
वनों को बचाने और खनन रोकने के लिए अभियान
इससे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई का संकट गहराने लगा। वर्ष 1970 के दशक में चिपको आंदोलन से प्रेरित ग्रामीणों ने वनों को बचाने और खनन रोकने के लिए अभियान शुरू किया। इसके बाद हेंवल घाटी पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन कर नदी और प्राकृतिक जलस्रोतों को बचाने के प्रयास तेज किए गए।
12 साल तक चला आंदोलन
ग्रामीणों ने खुरेत, जड़धारगांव, गुनोगी, आराकोट और सौड़ सहित आसपास के गांवों में सघन पत्तेदार पौधे लगाए। कटाल्डी गांव में खनन बंद कराने के लिए करीब 12 साल तक आंदोलन चलाया। पर्यावरणविद् धूम सिंह नेगी, विजय जड़धारी, स्व. कुंवर प्रसून, प्रताप शेखर, बचनी देवी, सुदेशा बहन, दयाल भाई और रघुभाई जड़धारी सहित ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों तथा वन प्रभाग नरेंद्रनगर और अन्य विभागों ने इस मुहिम में योगदान दिया। हेंवल नदी का पुनर्जीवीकरण केवल जलधारा को बचाने तक सीमित नहीं रहा। इसमें जलागम क्षेत्र, जंगलों, प्राकृतिक जलस्रोतों और वर्षा जल के संरक्षण पर भी काम किया गया।
आज नदी के पानी से दो पंपिंग योजनाएं चल रहीं
नदी के पानी से चंबा और रानीचौरी क्षेत्र के लिए दो पंपिंग योजनाएं संचालित हैं। इससे आसपास के गांवों को पेयजल के साथ खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिल रहा है। हेंवल नदी 126 प्राकृतिक जलस्रोतों और 28 जलधाराओं के सम्मिलन से बनती है। इस दौरान इसके अन्य लाभों को लेकर भी चर्चा की गई।
इनका क्या कहना
टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय का कहना है कि भागीरथी की सहायक नदियां और गाड़-गदेरे गंगा को जीवन देते हैं। हेंवल चंबा की जीवनरेखा है। पीएम मोदी द्वारा मन की बात में इसका उल्लेख अन्य नदियों के संरक्षण के प्रति भी लोगों को संवेदनशील बनाएगा। इस सराहनीय पहल के लिए उनका आभार।
पर्यावरणविद् विजय जड़धारी का कहना है कि लंबे प्रयासों से हेंवल नदी का पुनर्जीवीकरण संभव हुआ है। इसे बचाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। उद्गम स्थल के आसपास होटल-रिजॉर्ट से होने वाले प्रदूषण और जड़धार गांव में फायर लाइन के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी होगी।
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