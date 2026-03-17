हेमवती नंदन बहुगुणा के लिए क्यों पागल थे मुसलमान? पंडित नेहरू की मीटिंग में की थी बत्ती गुल
Hemwati Nandan Bahuguna: आज हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। उनके जीवन से जुड़े कई रोचक किस्से हैं।
Hemwati Nandan Bahuguna: आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि बहुगुणा ने प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय राजनीति में बड़ा नाम है। उनके जीवन से जुड़े कई किस्से हैं, जो आज भी काफी फेमस हैं। आज की राजनीति में इफ्तार पार्टी का चलन है। बहुगुणा अपने समय में इस तरह के आयोजन करते रहे। एक बार पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यक्रम के दौरान मंच पर जगह न मिलने पर उन्होंने बत्ती गुल कर दी थी।
हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और बाद में केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। 17 मार्च 1989 को उनका निधन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बहुगुणा ने जनप्रतिनिधि, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में कई उल्लेखनीय कार्य किए।
वित्त मंत्री बनें, लेकिन बजट पेश नहीं कर पाए
हेमवती नंदन बहुगुणा साल 1979 में इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री बने थे। वह किन्हीं कारणों से बजट पेश नहीं कर सके। वह देश के दूसरे वित्त मंत्री थे। इससे पहले भारत के प्रथम वित्त मंत्री आरके षणमुखम चेट्टी भी अपने कार्यकाल में एक भी बजट पेश नहीं किया। उन्होंने 1948 में कार्यभार संभाला था।
मुसलमानों के चहेते
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, बहुगुणा की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में थी, जिनकी पकड़ समाज के विभिन्न वर्गों में मजबूत थी। वे उर्दू भाषा और शेरो-शायरी के शौकीन थे और अपने भाषणों में इसका इस्तेमाल करते थे। उनके आलोचक कहा करते थे कि वो अपने उर्दू भाषण देवनागरी में लिखवा कर उन्हें रट लिया करते थे। कई मौकों पर सार्वजनिक सभाओं के दौरान अजान की आवाज सुनकर वे अपना भाषण रोक देते थे और ईद के दिन लोगों से मिलते थे। इन पहलुओं ने उन्हें आम लोगों के और करीब लाया, हालांकि कुछ आलोचक इसे उनकी राजनीतिक शैली भी मानते थे।
खाना बनाने का शौक
उनकी पुत्री रीता बहुगुणा जोशी के अनुसार, बहुगुणा को पढ़ने का बेहद शौक था और उनकी याददाश्त काफी तेज थी। वे बताते हैं कि उन्हें खाना बनाने का भी शौक था। जब मन होता, तो खुद रसोई में उतर जाते और खासतौर पर पुलाव व नॉनवेज व्यंजन बहुत अच्छे बनाते थे।
नेहरू की मीटिंग में ‘बत्ती गुल’
मशहूर पत्रकार जनार्दन ठाकुर ने अपनी किताब ऑल द जनता मैन में एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। किताब के मुताबिक, 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद पहुंचे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बहुगुणा को उनके स्वागत में रैली आयोजित करने की जिम्मेदारी दी। बहुगुणा ने पुरुषोत्तम लाल टंडन पार्क में भारी भीड़ जुटा दी, लेकिन उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। वे भीड़ में ही चले गए। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। भीड़ में “बहुगुणा-बहुगुणा” की आवाज गूंजी। जैसे ही बहुगुणा मंच पर पहुंचे, बिजली वापस आ गई और फिर नेहरू की मौजूदगी में ही लोग “बहुगुणा जिंदाबाद” के नारे लगाने लगे।
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